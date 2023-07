La Roma Volley Club chiude col botto il mercato: in giallorosso anche Celeste Plak

Si chiude, nel migliore dei modi, con la firma di Celeste Plak, il roster delle Wolves per la prossima stagione in serie A1 della Roma Volley Club. Nata a Tuitjenhorn (Olanda), 27 anni, 190 cm, schiacciatrice/opposto, potentissima attaccante, attualmente impegnata con la nazionale in VNL, sarà una delle punte di diamante dell’attacco delle Wolves nella prossima stagione in serie A1. “Cioppi” arriva dal Giappone, ma era già stata grande protagonista in A1 con Bergamo e Novara per 5 stagioni, dal 2014 al 2019. Con Bergamo aveva vinto, da MVP, 1 Coppa Italia che è ancora oggi uno dei più bei ricordi della sua carriera. Tanti i trofei conquistati: 1 Campionato olandese, 1 Campionato italiano, 1 Coppa dei Paesi Bassi, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Champions League. Nel 2012 esordisce nella nazionale maggiore olandese con cui vince la medaglia d'argento al campionato europeo del 2015 e del 2017 e il bronzo al World Grand Prix del 2016.

"Appena è arrivata la chiamata di Roma sono stata subito entusiasta. Ho seguito la stagione e quello che mi ha impressionato è stato lo spirito della squadra. Conosco Era e Jessica, sono grandi, e le altre ragazze per nome, sono certa che ci divertiremo insieme. Una squadra e un club con un cuore combattivo e grandi motivazioni per diventare forte anche in A1. Mi hanno parlato molto bene anche dello staff. Credo fosse arrivato il momento giusto, per me, di tornare in Italia. Sono felice di continuare il mio percorso italiano nella Capitale. Conosco la parte turistica di Roma, spero di avere tempo per scoprire anche gli angoli segreti di questa splendida città. Ho perso un po’ del mio italiano, ma lo recupererò velocemente. Ho studiato Marketing, Comunicazione e Organizzazione di Eventi, ma oggi, fuori dal campo, mi dedico a progetti sociali. Sono ambasciatrice della Johan Cruyff Foundation e della Dutch National Sportsweek, tra le altre, ma sono direttamente coinvolta nell’ONG Favela Street. Ad Amsterdam aiutiamo ragazze tra i 10 e i 20 anni a sviluppare personalità, carattere, talenti e a inseguire i loro sogni. Mi piace, è appagante, stimolante, gratificante e amorevole. Il mio punto forte sul campo, i miei bicipiti. Non temo la responsabilità, anche se credo che in una squadra tutti ne hanno, ognuno ha la sua, piccola o grande. Se la mia fosse maggiore, non avrei problemi a prendermela, l’importante è che lottiamo tutte insieme. Mi aspetto che tutte scenderemo in campo dando il 100%. Abbiamo bisogno di arrivare affamate ad ogni partita, dobbiamo vincere quante più partite possibile! Voglio salutare tutte e tutti, sono così felice di essere parte delle Wolves. Il vostro percorso è stato strepitoso e non vedo l’ora di unirmi a voi per continuare questa ascesa tutti insieme. Ai tifosi dico che sono sicura che ci divertiremo. Lottiamo insieme, squadra, club e tifosi per creare un grande vortice nella prossima serie A1!”.