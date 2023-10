La Roma Volley Club chiama a raccolta i suoi tifosi: "Venite a sostenerci al PalaTiziano"

Forse non è troppo casuale che un pallone di volley sia rimasto incastrato nella caratteristica volta del PalaTiziano. La sfera gialla e blu resiste da anni ormai nel soffitto dell’impianto di cui questa mattina è stata annunciata ufficialmente la riapertura. Non è casuale perché sarà proprio un match di pallavolo a sancire questo importante ritorno dopo ben cinque anni di trepidante attesa. Il palazzetto di Piazza Apollodoro farà da cornice alla seconda gara di campionato della Roma Volley Club, presentata sempre oggi ufficialmente insieme all’altro team che disputerà le proprie partite interne in questa struttura, la Luiss Roma che milita nella Serie A2 di basket maschile. La Roma Volley Club si sta invece cimentando con l’A1, la massima serie e l’approccio è stato dei migliori. Il 3-2 a Vallefoglia ha fatto cominciare la stagione nel migliore dei modi e domenica 15 ottobre le Wolves affronteranno la loro prima sfida al PalaTiziano contro la Fenera Chieri.

A fare gli onori di casa è stato l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato che è stato molto sincero nel suo discorso: “Questa è una giornata di speranza. C’erano dubbi sulla riapertura ma abbiamo sconfitto gli scettici. Senza impianti non c’è futuro sportivo. Deve essere un impianto super economico per le società. I lavori termineranno a fine anno, lo inaugureremo a gennaio ma abbiamo deciso di riaprirlo per non continuare a mandare le nostre squadre in giro per la regione”. A prendere la parola è stato anche Roberto Mignemi, presidente della Roma Volley Club: “Noi e Luiss siamo squadre belle fuori e dentro, che combattono sempre e che hanno qualità morali. Sarà bellissimo avere l’onore di esordire nel nuovo Palatiziano: ce lo siamo meritato, dopo aver girato per anni i campi della provincia. Purtroppo i problemi sono sempre gli stessi: siamo l’unica società di A-1 a non avere un main sponsor, speriamo di coinvolgere davvero il pubblico, tutto parte da lì”.

Visibilmente emozionate le ragazze di coach Cuccarini, con lo stesso tecnico e il capitano Marta Bechis che hanno espresso tutta la loro gratitudine per questa incredibile opportunità, magari con la speranza di disputare anche qualche allenamento in questo impianto. La Roma Volley Club ha bisogno dei suoi tifosi e fra cinque giorni potrà apprezzare il colpo d’occhio che questa struttura già offre: i lavori stanno per terminare e l’obiettivo è quello di arrivare fino a 2500 posti, per salire progressivamente a 3300. Roma e lo sport capitolino hanno bisogno di iniezioni di fiducia di questo tipo.