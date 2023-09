Roma Volley Club. Va in archivio anche la seconda settimana di preparazione.

Con una sessione tecnico-tattica in palestra si è conclusa anche la seconda settimana di preparazione pre-campionato della Roma Volley Club. Nei cinque giorni di lavoro, sotto l’attenta supervisione di coach Cuccarini e del suo staff tecnico, Bechis e compagne, fra sala pesi, piscina e palestra, stanno mostrando grande applicazione ed entusiasmo, pronte ad aumentare sempre di più l’intensità e migliorare la forma fisico/atletica in vista dell’inizio stagionale. Nel frattempo, prosegue l’avventura della “giallorossa” Celeste Plak negli Europei 2023, protagonista della competizione con grandi prestazioni (60% in attacco nei quarti di finale contro la Bulgaria).

Il gruppo della prima squadra si riposerà nel weekend per riprendere le attività lunedì 4 settembre quando, al termine della seduta pomeridiana (16:45-19:15), la società capitolina ha organizzato il Media Day. Per l’occasione, le Wolves insieme allo staff tecnico e quello dirigenziale incontreranno per la prima volta la stampa, gli abbonati e gli iscritti all’App Roma Volley per saluti e interviste video.

L’opposta Erblira Bici, fra le conferme del roster della stagione 2022/23, tira un bilancio delle prime due settimane di lavori: “Stiamo lavorando tanto in palestra e piscina. Piano piano stiamo riprendendo il nostro ritmo. Con le compagne di squadra c’è grande intesa, con quelle dello scorso anno non c’erano dubbi, ma ci siamo trovate subito bene anche con le ragazze nuove. Tutte abbiamo una gran voglia di lavorare. Dobbiamo continuare così, fare amichevoli e capire il nostro livello. L’importante è creare un bel gruppo come lo scorso anno, non bastano i nomi per giocare bene, ci vuole una grande unione di squadra.” “Come opposto ho il compito di fare punti. So però che non si limita a questo il mio lavoro per la squadra, quest’anno più che mai, dovrò dare il mio contributo in ogni fase, sempre, sia quando sarò in campo che da fuori.”