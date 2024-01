Nuovo sponsor per la Roma Volley Club che cambia denominazione in Aeroitalia-SMI

Smi Technologies & Consulting ha deciso di legare il proprio nome a quello della Roma Volley Club in Serie A1. L’accordo, in qualità di co-main title sponsor, valido fino al termine della stagione 2023/24, prevede l’inserimento del logo dell’azienda romana, leader in servizi tecnologici e consulenza informatica alle imprese, sul fronte della maglia da gioco delle Wolves, includendo SMI nella denominazione ufficiale della squadra. Si tratta di una realtà innovativa che dal 2015 ha saputo affermarsi con servizi all’avanguardia, quali service integration, cloud, application services, cybersecurity, assistenza h24 e manutenzione per le aziende clienti.

La passione caratterizza da sempre l’azienda, tanto nel lavoro come nello sport. Già sponsor del volley maschile della capitale, SMI entra da oggi nel volley femminile di serie A1 supportando, con grande entusiasmo, la squadra di Roma. Il CEO di SMI Technologies & Consulting, Cesare Pizzuto: "Ci ha sempre mosso il trasporto emozionale in tutte le attività che affrontiamo, il gruppo SMI è fatto di donne e uomini appassionati e per questo ci è sembrato naturale dare il nostro contributo alla squadra di Roma che si impegna nel campionato di volley femminile più bello al mondo. Fianco a fianco alle donne della Roma Volley per andare oltre ogni ostacolo insieme“.

Roberto Mignemi, direttore generale della Roma Volley Club: "Conosco SMI da tempo, un’eccellenza romana nel mondo dell’innovazione. Sono felice che si unisca al nostro progetto. Credo sia importante anche la passione di Cesare Pizzuto per la pallavolo, un amore che cercheremo di ricambiare, portando il nome della sua azienda sulle nostre maglie nel più bel campionato di volley femminile del mondo”.