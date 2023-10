Roma regala brividi ed emozioni al PalaTiziano: contro Busto arriva la prima vittoria casalinga

La Roma Volley Club non ha fatto la stupida stasera, parafrasando la celebre canzone di Rugantino, ma in pochi avrebbero sospettato che due set di vantaggio non sarebbero stati sufficienti per vincere agevolmente il primo match stagionale al PalaTiziano. Di fronte a una cornice di pubblico davvero magica, le Wolves hanno superato l’Uyba Busto Arsizio al tie-break, facendo tremare i propri tifosi in più di una occasione. Un successo sudato, dunque, ma proprio per questo ancora più entusiasmante, anche perché durato 2 ore e 35 minuti. Con questi 2 punti il team di coach Cuccarini sale a quota 4 in classifica e si prepara alla trasferta di Firenze del 1° novembre nel migliore dei modi. MVP di giornata è stata Erblira Bici che ha tolto più volte le castagne dal fuoco e che ha garantito la bellezza di 24 punti. Ottimo anche l’apporto di Celeste Plak che si è fermata a 23 prodezze.

Primo set: coach Cuccarini parte con lo starting six composto da Bici, Bechis, Plak, Rucli, Correa, Schwan e Ferrara libero. Il primo set fatica a trovare un padrone e, nonostante qualche folata da una parte e dall’altra, il punteggio non si sblocca fino al 12-12. Poi le Wolves piazzano un break impressionante di sei punti che permette alle padrone di casa di azzardare la prima fuga del match grazie a una Plak molto ispirata. Il 20-13 galvanizza le giallorosse che difendono con ordine e il tentativo di recupero delle ospiti viene frenato fortunatamente dalle neoentrata Rivero (al posto di Schwan) che fa respirare il pubblico di casa (21-17). La spagnola, al rientro in campo, concede anche il bis e permette alle capitoline di conquistare 5 invitanti palle set: la seconda è quella decisiva con Bici che fa saltare in piedi tutto il palazzetto per il meritato 1-0.

Secondo set: si riparte con lo stesso starting six giallorosso e l’inizio agguerrito delle padrone di casa (5-2 grazie a una Plak devastante da posto 4) costringe subito coach Velasco a chiamare time-out. Nella prima metà di questo parziale è Bici a tenere a debita distanza le bustocche. La fuga di Roma viene interrotta dopo un promettente 14-9: le lombarde costruiscono con pazienza i loro attacchi e si portano fino a una sola lunghezza di distanza (16-15). Il time-out di coach Cuccarini e l’ingresso di Rivero frenano l’emorragia, complice anche una certa imprecisione da parte dell’UYBA. Le ospiti però si rifanno sotto e tornano di nuovo a distanza ravvicinata (21-20). Entra in campo Ciarrocchi per Rucli e il pareggio di Busto viene evitato puntualmente da Plak e Bici. Le Wolves trovano le energie giuste proprio nel finale di set e chiudono la frazione alla prima delle tre palle set per il momentaneo 2-0.

Terzo set: coach Cuccarini mantiene Ciarrocchi in campo e deve fare i conti con un avversario che non ha più nulla da perdere. L’avvio bustocco è veemente (8-5) e l’allenatore giallorosso prova a rimediare inserendo subito Rivero per Schwan. La formazione lombarda prova l’allungo e accumula fiducia di minuto in minuto (13-9), un gap che le Wolves provano a colmare con il secondo time-out. La difesa delle romane è buona, merito anche dell’ingresso di Valoppi, ma gli errori in battuta delle capitoline non permettono mai di recuperare terreno. Busto Arsizio ottiene così con merito quattro palle set che le permettono di dimezzare lo svantaggio.

Quarto set: nella Roma Volley Club torna Rucli nel sestetto di partenza ed è subito un bel botta e risposta tra le due squadre. L’equilibrio si spezza quando l’UYBA realizza un break di 3-0 (9-6), una sterzata che esalta la squadra di Velasco, al punto da costringere Cuccarini al time-out per cercare di far rifiatare le sue ragazze. Le cose sembrano non cambiare, poi sul 9-13, le Wolves recuperano con grande orgoglio, complice un bell’ace di Rucli e i punti di Bici e Plak. Il muro di Correa, poi, regala il prezioso 13-13 che raddrizza le sorti del match. Proprio la brasiliana porta per la prima volta in vantaggio in questo set le padrone di casa anche se poi il risultato torna puntualmente in parità come testimoniato dal momentaneo 18-18 e dai successivi 20-20 e 22-22. Con un pizzico di fortuna in più Busto conquista un set ball che poi mette a frutto rimandando il verdetto al tie-break.

Quinto set: la tensione si fa sentire come non mai nel parziale corto, ma Rivero e Bici permettono alle compagne di andare sull’8-6 al cambio campo, un piccolo ma prezioso vantaggio da gestire nella seconda metà del set. La Roma Volley Club viaggia sulle ali dell’entusiasmo e guadagna altri due punti che le consentono di avvicinarsi il traguardo dei 15. Cinque palle match sono fin troppo invitanti per essere sprecate ma alle Wolves servono proprio tutte, con Jessica Rivero che fa esplodere il PalaTiziano, rimasto nel frattempo col fiato sospeso. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-20, 25-21, 20-25, 23-25, 15-13)

ROMA: Muzi, Madan, Bechis 1, Rivero 11, Ciarrocchi 1, Plak 23, Ferrara, Rucli 6, Valoppi, D’Avello, Correa 13, Melli, Schwan 4, Bici 24. All. Cuccarini

BUSTO ARSIZIO: Wang, Bracchi 13, Piva 5, Lualdi 18, Sartori 11, Carletti 6, Frosini 11, Giuliani 10, Zannoni, Sobolska, Valkova, Martinez, Boldini 3, Ceasar. All. Velasco