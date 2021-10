Acqua & Sapone Roma attende Casalmaggiore per il riscatto

Domenica scorsa, malgrado l'esito sfavorevole per certi versi previsto, è stata una grande giornata di sport, domani per bisogna cercare di tornare a fare punti. Al Pala Eur, nel secondo dei due impegni casalinghi consecutivi, arriva Casalmaggiore, squadra lombarda dal cammino simile a quello delle giallorosse (una vittoria contro Scandicci e una sconfitta contro Novara).

Le ospiti si presentano nella capitale con un nuovo innesto, quello della schiacciatrice Rahimova che proprio nei giorni scorsi ha rinforzato l'organico capitanato da Bechis. Un motivo in più da parte delle ragazze di Saja per scendere in campo con ancora più decisione e concentrazione, soprattutto in fase di approccio, rispetto all'ultima uscita contro Conegliano.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI - Si può compiere questa operazione online al link https://www. romavolleyclub.it/ biglietteria-a1/ con la possibilità di acquistare il tagliando presso il botteghino prima dell'inizio dell'incontro a partire dalle ore 17:30. Prevista una promozione speciale per società/tesserati Fipav disponibile solo tramite Segreteria RVC.

L'ATTESA DI BUGG - Alla vigilia dell'incontro ha parlato Madison Bugg, regista statunitense: "È stato fantastico giocare in quell'atmosfera domenica al Palazzo dello Sport, soprattutto in occasione della nostra prima partita casalinga e contro una squadra come il Conegliano. Spero di portare la stessa passione ed energia che abbiamo avuto domenica per tutto il resto della stagione! Sono entusiasta di giocare a Casalmaggiore. La prima volta che giochi contro ogni squadra del campionato è una grande esperienza di apprendimento e penso che questa sia una grande opportunità per noi di crescere come squadra. Recupereremo e ci prepareremo per la partita e saremo pronti a combattere domani".