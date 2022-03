L'Acqua & Sapone Roma conta sulla spinta del proprio pubblico per abbattere le farfalle

Nella fase più calda della stagione, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club si prepara ad affrontare fra le mura amiche del Palazzo dello Sport di Roma Eur la formazione della Unet e-work Busto Arsizio, incontro valido per l’anticipo della undicesima giornata di ritorno di regular season. Il fischio di inizio è previsto sabato 19 marzo alle ore 17.

Con l’obiettivo di chiamare a raccolta tutti gli appassionati e far sentire alle Wolves il calore del pubblico di Roma, la società di casa ha predisposto un convenientissimo "Mini Abbonamento 3 Gare" per il settore Tribuna 1° e 2° anello (Busto Arsizio 19/03, Trentino 27/03, Vallefoglia 30/03) disponibile al seguente link https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/. Rimangono attivi anche tutti i vantaggi sul biglietto singolo per disabili, tesserati Fipav, tesserati delle Federazioni affiliate al CONI, Scuole, che potranno essere richiesti solo tramite la Segreteria RVC, inviando una mail al seguente indirizzo wolves@romavolleyclub.it.

La squadra di Marco Musso, autrice di un cammino di alta qualità, arriva nella capitale con l'obiettivo di continuare il trend positivo, facendo affidamento su un roster ben allestito. Al momento occupa il quinto posto in classifica a quota 47 punti, alle spalle di Scandicci (50). Nelle ultime settimane le Farfalle hanno perso a causa di un infortunio la palleggiatrice americana Poulter e la regia della squadra è passata prima nelle mani di Monza e poi, per ulteriori complicazioni, in quelle della schiacciatrice Bosetti, che nella partita contro Trentino si è rivelata all’altezza della prova firmando il successo per 3-0. All'andata, le Farfalle si sono affermate sul taraflex di casa per 3-0, incontrando una buona azione contenitiva delle capitoline trainate dai 17 punti di Klimets.

Nell’attesa di scoprire se la cabina di regia avversaria sarà ancora priva di una giocatrice di ruolo, le Wolves lavorano sulle ultime rifiniture in vista dell’incontro di domani. Per Stigrot e compagne, ripetere la prestazione di carattere espressa a Scandicci potrebbe essere fondamentale per trovare morale e inseguire l'obiettivo salvezza in vista del rush finale. Le capitoline sono penultime sulla griglia, a pari punti di Trentino (16) e subito dietro a Bergamo (18), Casalmaggiore e Vallefoglia (19). In un momento in cui anche poche lunghezze potrebbero mettere in discussione la classifica, l'unica grande certezza sarà il pubblico capitolino, che dalle gradinate del Palazzo dello Sport di Roma Eur proverà a caricare la squadra di coach Mafrici, sostenendola anche in questa impresa.

Veronika Trnkova, centrale dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club:

"Dall'andata con Busto sono cambiate molte cose. A partire dall'esperienza acquisita in campo che ha visto alternare prestazioni di carattere a risultati più amari. Non sapendo che tipo di squadra schiereranno in campo domani, noi ci prepariamo al nostro meglio perché sappiamo di trovarci al cospetto di una grande squadra. Per provare a limitare il loro gioco sarà importante fare una buona prova in tutti i fondamentali, a partire dal servizio e dalla correlazione muro-difesa".