Acqua & Sapone Roma, ancora alto il numero di positivi nel gruppo squadra

Arrivano nuovi aggiornamenti sul cluster che ha colpito buona parte del gruppo squadra dell'Acqua & Sapone Roma.

La società ha reso noto, tramite una nota di stampa, che "di aver effettuato un nuovo controllo con tampone molecolare su giocatrici e staff del gruppo prima squadra.

I risultati hanno evidenziato 8 casi di positività tra le atlete e 1 caso di positività nello staff".

Il sodalizio giallorosso "augura una pronta guarigione a tutte le persone, sportive e non, coinvolte nei casi di positività in questo delicato periodo con la sincera speranza di un ritorno alla normalità quanto prima".

La situazione dunque è tutt'altro che rosea anche se in divenire: la speranza è che la ripresa del campionato di serie A1 non venga compromessa, come già di fatto è avvenuto per l'anno solare che sta per concludersi, con diverse partite che sono state rinviate (ed ora trovare date di recupero, vista la compressione del calendario, non sarà semplice affatto).