Roma Volley Club, non solo successi sul campo: anche i social premiano le Wolves

Un girone d’andata da incorniciare, un nuovo sponsor con relativa denominazione e ora anche i successi social. La Roma Volley Club (anzi, da qualche giorno ufficialmente Aeroitalia Roma Volley) non gongola soltanto per i risultati sportivi in A1 (settimo posto attuale, dunque in piena zona play-off e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia), a premiarla sono anche i numeri del web. Come reso noto proprio dalla società capitolina, i social network hanno registrato cifre di tutto rispetto in questa seconda stagione nella massima serie del volley femminile. Entrando più nel dettaglio, Facebook e Instagram hanno riservato le principali soddisfazioni.

Su Facebook, infatti, i follower sono cresciuti del 9% (sono più di 10mila), come anche le visite dei vari post (+161%), le reazioni (addirittura +1210%), le condivisioni (+575%) e i commenti (+500%), senza dimenticare la copertura (69 punti percentuali di crescita). Un discorso non molto diverso va fatto per Instagram: in questo caso, i follower sono aumentati di 29 punti percentuali (superata quota 14mila), con l’incremento maggiore registrato dai commenti (+1250%), seguiti a ruota dalle reazioni (+908%) e dalle condivisioni (+675%), il tutto impreziosito dalle impennate delle visite (+79%) e della copertura (+30%).

Le più classiche ciliegine sulla torta sono rappresentate da altri social come TikTok che assicura 45mila like e oltre 1300 follower, e LinkedIn che annovera altri 1200 seguaci dei colori giallorossi. Ultima ma non meno importante è la performance dell’app ufficiale della Roma Volley Club, anch’essa molto gettonata come ben testimoniato dagli oltre 100 download. Il successo si misura anche da queste statistiche, spesso sottovalutate o ritenute poco attendibili, ma l’affetto dei tifosi in rete e i successi in campo vanno nella maggior parte dei casi di pari passo.