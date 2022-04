Acqua & Sapone Roma, Alice Pamio operata alla spalla

Non è ancora dato sapere dove giocherà il prossimo anno, ma Alice Pamio ha già lo sguardo rivolto al futuro. La schiacciatrice padovana classe 1998 si è sottoposta nella giornata odierna ad un'intervento alle spalla, perfettamente riuscito, con l'obbiettivo di presentarsi al meglio fisicamente alla stagione che verrà.

Questo il pensiero della giocatrice su Facebook: "Eccomi qua, nel giorno zero della mia risalita, in cammino verso la guarigione.

Ci sarà un po’ di recupero e di lavoro da fare, ma dopo questo intervento alla spalla tornerò la Alice di prima.

Anzi, ancora meglio!

Ci tengo a ringraziare di cuore il Dott. Porcellini e tutto il suo staff che hanno operato con estrema professionalità e gentilezza, e ovviamente la mia famiglia che mi sostiene e mi incoraggia ogni giorno.

Papà è rimasto qui tutto il tempo e non mi ha lasciata un secondo!"

L'OMAGGIO DELLA WOLVES - Malgrado il crudele verdetto del campo Alice deve aver lasciato una grande impronta, specie sul piano umano. Non mancano gli incoraggiamenti e i ringraziamenti a lei indirizzati da parte della società giallorossa, soprattutto per il fatto di aver cercato di aiutare questa squadra a conservare la categoria seppur in condizioni fisiche precarie:

"Oggi Alice Pamio si é sottoposta a un intervento alla spalla, é andato tutto bene.

A lei che ha resistito, lottato e provato a dare tutto con la nostra maglia, nonostante il fastidio che l'ha accompagnata nella stagione appena conclusa, va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la Roma Volley Club Femminile.

Tornerai più forte che mai

Daje Pam!".