Acqua & Sapone Roma a Chieri alla ricerca di continuità

La bella vittoria conquistata nel posticipo della quinta giornata di campionato ha messo tanta energia nelle gambe delle capitoline che da martedì sono subito tornate al lavoro per allenare fisico e mente in vista della trasferta a Chieri. Non sarà una sfida facile quella dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club contro la forte formazione piemontese in programma sabato 6 novembre alle ore 20:30 in diretta su Rai Sport+HD e, solo con abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.

La prova corale messa in scena contro il Bisonte Firenze ha senza dubbio dato maggior consapevolezza del suo potenziale alla squadra di Stefano Saja, dall’incisività in attacco di Klimets, Stigrot e Pamio, alla solidità difensiva di Venturi, Cecconello e Trnkovà, passando per l’intesa vincente fra la regista americana e le compagne. Un mix che, però, le Wolves dovranno continuare a mostrare in campo per poter mettere in cascina altri punti per l’obiettivo salvezza.

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 è invece tra le candidate ai playoff. La squadra guidata da coach Bregoli, nella rimonta contro Trento dello scorso fine settimana e nelle precedenti vittorie con Perugia e Busto Arsizio, ha dimostrato di essere un avversario duro con un potenziale che la colloca nelle prime otto posizioni della classifica.

Sofia Rebora, centrale dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club, ha così analizzato la sfida:

"Sarà sicuramente una partita importante per noi. Affrontiamo una squadra ben allestita e capace, ma nonostante le difficoltà dobbiamo cercare di continuare sull'onda positiva di lunedì scorso. L'atteggiamento con cui siamo tornate in palestra è quello giusto per fare bene. Chieri è una squadra esperta che milita da tanti anni in questo campionato e ha anche ottime individualità. Sicuramente dobbiamo pensare al nostro gioco, partire forti da subito soprattutto con il servizio. Sarà fondamentale essere ordinate nelle cose semplici, mantenere la lucidità e divertirsi. Così facendo, il risultato verrà da sé."