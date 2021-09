Roma 7 Volley, un ritorno in grande stile per la Serie B maschile

Un ritorno in gran stile per lain casa della. Valerio Vendetti riprende da dove aveva lasciato e si ripresenta col borsone al Pala Giorgi pronto per la preparazione fisica. Neanche a dirlo, un altro romasettino frutto del lungo e costante lavoro all'interno del vivaio giovanile. La pagina Facebook della società capitolina ha posto alcune domande al giovane atleta che si appresta a vivere questa stimolante stagione.

Vendetti ha ricordato il suo passato nelle giovanili della Roma 7 e lo stop per percorrere la strada del Beach Volley prima di tornare alla casa madre: “Un fattore determinante è stato sicuramente il gruppo. Con buona parte della squadra ho condiviso tutte le giovanili e siamo molto affiatati, quindi quando si è ripresentata l’opportunità di giocare insieme ho accettato molto volentieri. Mi ha fatto piacere ritrovare alcuni dei veterani con cui ho condiviso la b in passato e spero di aiutare i giovani a superare le difficoltà che ho incontrato in questa categoria alla loro età”.

Vendetti si è poi soffermato sulla preparazione fisica di questi giorni: “Ho cercato di tenermi il più in forma possibile, ma inevitabilmente lo stop si è fatto sentire! Allenamento dopo allenamento sto riprendendo la mano e soprattutto il fiato, quindi sono fiducioso!”. Infine, un accenno inevitabile a quelle che sono le aspettative per quel che riguarda la stagione 2021-2022: “Spero di poter esprimere il mio gioco al meglio e trascinare la squadra nei momenti più difficili. Non sarà un campionato facile, ma sono convinto che con la giusta determinazione e agonismo potremo arrivare lontano”.