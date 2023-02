Roma Volley Club, 18ª vittoria consecutiva in campionato: espugnato il taraflex di Talmassons

Ad imporsi nel recupero valido per la quarta giornata di ritorno è la Roma Volley Club che in tre set espugna il campo della Cda Talmassons (19-25; 27-29; 18-25). Le Wolves guidate da coach Cuccarini si aggiudicano la seconda partita in trasferta consecutiva contro la combattiva formazione di casa: dopo un primo set conquistato senza ostacoli, nel secondo set le friulane prendono la guida fino a quando l’ottimo ingresso di De Luca Bossa e la reazione di carattere del sestetto giallorosso cambiano le sorti della frazione. In quella successiva, la formazione di casa non mantiene tutto quello che di buono aveva costruito durante l’arco del match, Roma si prende ogni lunghezza fino a quella del successo.

La squadra della Capitale sale così a quota 54 punti e domina in solitaria la classifica del girone B, a +16 dalla più diretta inseguitrice. I numeri del match raccontano dell’ottima prestazione offensiva di Bici, MVP dell’incontro e Melli (16 e 12 punti) accompagnate dall’altrettanta sapiente gestione del reparto difensivo di Ferrara e di tutta la seconda linea romana. La squadra di coach Cuccarini festeggia così la vittoria numero diciotto in campionato e volge lo sguardo alla penultima sfida della stagione in programma a Vicenza domenica 26 febbraio alle ore 15. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rebora e Rucli al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero. Coach Barbieri parte con Eze in regia, Taborelli opposto, Milana e Rossetto in banda, Caneva e Costantini al centro e De Nardi libero.

Primo set. Prende subito quota Roma (3-8). Le padrone di casa, pur guidate dalla linea offensiva Milana-Taborelli non riescono a trovare un gioco con cui impensierire la capolista. La pipe vincente di Bici segna l’11-16. Un’ultima reazione delle friulane porta coach Cuccarini a chiamare il primo time-out: al rientro in campo, due errori della formazione casalinga consegnano nelle mani di Roma la prima frazione (19-25).

Secondo set. Stesse interpreti in entrambe le metà campo. Prima a muro poi al servizio con la regista Eze, la Cda Talmassons conquista il primo vantaggio del match (4-2). Aggiunge qualità in attacco anche Taborelli. Le Wolves cercano di riaccendere la disputa con le difese di Bechis e gli attacchi di Rivero, ma la squadra di coach Barbieri non intende fermarsi forte di un gioco veloce al centro che trova punti importanti (14-9). Sotto di cinque, Roma soffre l’accelerazione avversaria. Sul 22-17 Cuccarini opta per un cambio in cabina di regia: l’ottima serie al servizio, di cui due ace, della palleggiatrice De Luca Bossa accende la reazione delle capitoline e di una super Rucli (22-20). Le due corazzate battagliano e procedono appaiate, alternandosi al set point, finché è una Roma mai doma a tirar fuori gli artigli e prendersi con Bianchini il punto che vale il 2-0 (27-29).

Terzo set. Per Roma restano in campo Ciarrocchi e Bianchini, sestetto invariato per la panchina friulana. Nel rettangolo di gioco resta anche lo stesso ritmo con cui le due formazioni hanno chiuso la frazione precedente. Dopo un vantaggio iniziale di Talmassons, Roma ristabilisce le gerarchie e si rimette al comando con il muro-punto di Rucli (7-11). Il set procede con ottime azioni difensive in entrambe le metà campo con Roma a imporre il proprio ritmo. Due punti consecutivi firmati da Talmassons portano coach Cuccarini a richiamare le sue. Una volta in campo, il tentativo di Talmassons di riaccendere le sorti del match si rivela vano, nonostante l’ottima prestazione offensiva di Taborelli. Risponde Bici con due parallele consecutive che, con l’errore avversario, segna il 18-25, vincendo il terzo set e il match per 3-0, valevole per il recupero del quarto turno di ritorno di regular season.

Così Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “È stata una buona partita da parte nostra, anche da parte di Talmassons che ha preparato la partita veramente bene. I miei complimenti a coach Barbieri perché hanno giocato veramente bene: hanno sbagliato qualche servizio di troppo nel primo e secondo set, tuttavia per noi è stato molto complicato giocare. Per via dell’intensa settimana di gare che abbiamo in programma oggi non siamo state brillantissime come magari siamo state domenica scorsa però abbiamo preso i tre punti che volevamo e questa è la cosa più importante.” Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS- ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (19-25; 27-29; 18-25)

TALMASSONS: Taborelli 13, Eze 2, Crisafulli, De Nardi, Milana 11, Rossetto 7, Caneva 5, Costantini 6. Ne. Tognini, Gulich, Michelini, Trampus, Monaco. All. Barbieri

ROMA: Bici 16, Bechis, Rivero 3, Ciarrocchi 4, Ferrara (L1), Melli 12, Bianchini 6, Rucli 5, Rebora 2, De Luca Bossa 2, Valoppi 2. Ne: Valerio. All.: Cuccarini.