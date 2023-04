Il ritorno della Roma Volley Club in A1: le tappe di una stagione indimenticabile

Quanto sei bella Roma quando è il tramonto. Alle 19:00 di domenica 2 aprile 2023 il sole stava appunto per tramontare e non è un caso se una squadra della Capitale sia apparsa bella come non mai, anche a 600 chilometri di distanza. È stato il momento esatto in cui la Roma Volley Club ha riconquistato la Serie A1 a distanza di un anno esatto. Aprile dà e aprile toglie, verrebbe da dire. Il 3 aprile del 2022 le Wolves sono retrocesse in A2 e ieri sono tornate matematicamente nella prima categoria nazionale del volley femminile. Merito di un gruppo straordinario, assemblato con cura e diventato sempre più coeso.

Merito del suo condottiero in panchina, il tecnico umbro Giuseppe Cuccarini che ha saputo alternare il roster senza scontentare alcuna giocatrice, anzi facendo sentire ognuna di loro importante e utile. Merito anche di una società attenta e affamata, per nulla demoralizzata dalla delusione dello scorso anno. Merito, non ultimo, del Branco che ha seguito con affetto e dedizione la squadra, facendola sentire sempre come se fosse a casa. L’amarezza di dodici mesi fa si è trasformata in grande gioia, con l’antipasto di gennaio della Coppa Italia che aveva lasciato presagire una stagione trionfale. La certezza del ritorno tra le grandi si è avuta in quel di Mondovì, l’ultima tappa di un percorso praticamente senza ostacoli. La Roma Volley Club ha dominato la regular season, vincendo tutte le partite disputate (20 su 20) e lasciando sul campo appena tre set.

Il girone B dell’A2 non è stato semplice da affrontare: le giallorosse hanno dovuto superare avversari insidiosi come l’Omag Marignano, la CDA Talmassons e Montecchio che hanno ancora delle chance per salire in A1. Il momento magico è poi proseguito nella Pool Promozione. È in questa seconda fase che è maturata l’unica sconfitta stagionale: a interrompere la serie positiva è stata la Millenium Brescia, riuscita a espugnare al tie-break il Palazzetto di Guidonia. La stessa Brescia si è voluta complimentare con le Wolves tramite i social per l’obiettivo raggiunto. C’è da scommettere che la speranza della Roma Volley Club sia quella di ritrovarla in A1 per prendersi una rivincita con i fiocchi. Nuovi palcoscenici attendono questi colori, quelli che merita una città come Roma e con l’intenzione ben precisa di vivere una stagione ben diversa da quella di un anno fa.