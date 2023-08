A1 femminile. Riparte la campagna abbonamenti della Roma Volley Club

Dopo il grande successo della campagna pre-abbonamenti, 138 abbonamenti in 14 giorni, il record precedente era di 77 abbonamenti, la Roma Volley Club riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 in serie A1. Lo slogan NEL CUORE DI ROMA, che accompagna la campagna e segnerà tutta la stagione della squadra capitolina, racconta due grandi verità: la squadra è entrata nel cuore degli appassionati di volley romani e finalmente si giocherà in quel gioiello architettonico chiamato Palazzetto dello Sport di Roma di Piazza Apollodoro, meglio conosciuto come PalaTiziano.

L’abbonamento darà diritto ad assistere alle 13 gare casalinghe della squadra di Roma al prezzo di 10. Si parte da Curva Numerata e Tribuna Il Branco (denominazione scelta in omaggio al gruppo dei tifosi organizzati che segue le Wolves) proposte a 100 € intero e 70 € ridotto, proseguendo con la Tribuna Silver a 140 € intero e 100 € ridotto, fino a Tribuna Gold 200 € e Parterre a 280 €. Fino alla definitiva conferma alfa-numerica della mappatura dei posti si procederà come per la pre-campagna. Ovvero, invio di un’email a wolves@romavolleyclub.it o di un messaggio tramite messenger del profilo ufficiale facebook @Roma Volley Club Femminile. Andranno specificati il/i nominativo/i e il settore del Palazzetto dello Sport per cui si vuole acquisire l’abbonamento stagionale.

La biglietteria invierà conferma di ricezione specificando quantità degli abbonamenti richiesti, settore e importo da pagare al numero di Iban che verrà indicato nell’email di risposta. Indubbiamente, si tratta di prezzi popolari che permetteranno al pubblico romano di assistere al più bel campionato di pallavolo del mondo. Si comincia in trasferta, a Pesaro, ma già il 15 ottobre si accenderanno le luci del PalaTiziano sul taraflex rosa per la prima gara casalinga della squadra di Roma contro Chieri. Ci saranno ancora alcune limitazioni sulla capienza dell’impianto, sicuramente non sarà disponibile la Galleria Non Numerata, almeno fino a novembre 2023; quindi, l’abbonamento, oltre a rappresentare un importante sostegno alla società che ha riportato la serie A1 nella Capitale, è anche un modo di assicurarsi il posto per assistere a tutte le partite casalinghe delle Wolves contro i più grandi club e le più forti atlete della pallavolo italiana e mondiale.