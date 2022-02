Piove sul bagnato in casa Acqua & Sapone Roma: Rabadzhieva costretta a rescindere il contratto

Si fa sempre più delicata la situazione dell'Acqua & Sapone Roma, sempre impegnata a rincorrere una difficile salvezza. Se in campionato le cose non stanno andando bene (l'1-3 casalingo contro Perugia ha indotto la società ad operare il cambio in panchina) anche in infermeria non si può dire che la situazione sia migliore.

Il nuovo coach Andrea Mafrici non potrà contare su quello che doveva essere il rinforzo che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in più per arrivare alla permanenza nella massima serie. Il problema occorso a Dobriana Rabadzhieva, infortunatasi alla spalla in occasione del vittorioso match di Casalmaggiore, è più serio del previsto: i tempi di recupero non consentono alla schiacciatrice bulgara di rientrare in tempi ragionevoli e si è resa necessaria dunque la rescissione contrattuale.

LA NOTA UFFICIALE - Così le giallorosse salutano Dobriana: "La Roma Volley Club e l'atleta Dobriana Rabadzhieva, una volta verificati con i rispettivi specialisti di fiducia i tempi di recupero necessari dall'infortunio alla spalla sofferto in occasione della trasferta a Cremona, hanno consensualmente deciso la rescissione del contratto.

La società ringrazia Dobriana per la professionalità e l'impegno profuso in queste settimane a Roma, augurandole un pieno recupero dall'infortunio e un pronto ritorno all'attività agonistica".