Quanto sei bella Roma! Per l’Aeroitalia SMI punto d’oro contro le campionesse di Conegliano

Sei scudetti nelle ultime sette stagioni, 5 edizioni della Coppa Italia, 7 della Supercoppa Italiana, una Champions League e due Mondiali per Club: chiunque tremerebbe di fronte a un palmares del genere, quello dell’Imoco Conegliano per intederci, ma l’Aeroitalia SMI Roma non l’ha fatto. Le Wolves hanno affrontato a testa alta le campionesse in carica in un PalaTiziano stracolmo ed entusiasta, sfiorando la grande impresa ma portando pur sempre a casa un punto che quasi nessuno avrebbe previsto alla vigilia del match. Le trevigiane avevano qualche assenza importante, ma è un dettaglio che non toglie nulla all’ottima prestazione delle ragazze di coach Cuccarini, concentrate e incisive al punto giusto. La squadra ha ora 19 punti in classifica, gli stessi totalizzati nell’intera stagione 2021-2022, l’unico precedente in A1 delle capitoline: un dettaglio che non può certo lasciare indifferenti.

Primo set: coach Cuccarini è costretto a rinunciare a Martina Ferrara che non prende parte nemmeno al riscaldamento, al suo posto Sofia Valoppi. Il resto della formazione titolare del primo set è composto da Bici, Bechis, Rivero, Rucli, Correa e Melli. L’inizio di Roma è da sogno, con due ace consecutivi di Rivero e il 3-0 di Bici: non è un vantaggio casuale perché le Wolves lo irrobustiscono con azioni mai banali e senza strafare (significativo è il momentaneo 11-5). Santarelli è costretto a chiamare il secondo time-out già sul 13-6 per le giallorosse che sembrano avere una marcia in più grazie a una difesa attentissima e a una Melli piuttosto ispirata. Il PalaTiziano sembra quasi non credere ai propri occhi, ma il tabellone segna un eloquente 19-10 dopo uno splendido muro di Rivero. Anche il successivo 23-15, favorito dall’ottima vena di Bici fa crescere l’ottimismo, nonostante Conegliano piazzi un break di 5-0 che rimette in discussione il punteggio. Le Wolves si guadagnano comunque quattro set point e il secondo è quello decisivo, il “rigore” in movimento della neoentrata Schwan.

Secondo set: stavolta a partire in quarta sono le ospiti che si portano immediatamente sul 4-0, evidentemente vogliose di recuperare lo svantaggio. A fare la differenza, nella prima parte di questo parziale, sono le battute dell’Aeroitalia SMI che, a differenza del set precedente, sono meno precise. Le Wolves riescono però a non far scappare Conegliano, portandosi a una sola lunghezza dalla capolista (8-9). Il gap si riallarga ma non a macchia d’olio, come ben evidenziato dal 17-20 propiziato da un ace di Rucli che costringe Santarelli a chiamare time-out. Bici e Melli trascinano le compagne fino a un clamoroso -1 (21-22), un sussulto bissato quando l’Imoco guadagna tre set point, due dei quali annullati. Il terzo è purtroppo quello decisivo per l’1-1.

Terzo set: l’avvio è sostanzialmente equilibrato (3-3), con le capitoline che non disdegnano tentativi di fuga (7-4). Il tesoretto dell’Aeroitalia SMI si esaurisce con l’ace di Lubian che riporta il punteggio in parità (10-10), però l’atteggiamento è quello giusto. Valoppi non fa passare uno spillo, Bici e Melli indovinano punti pesanti ed è in questo modo che le Wolves tengono testa alle campionesse d’Italia (16-16). Il parziale non trova una vera padrona ed è inevitabile che il set si risolva di misura. L’Aeroitalia SMI riesce a conquistare un prezioso set point ma viene prontamente annullato dall’Imoco: ai vantaggi le Wolves gettano il cuore oltre l’ostacolo e tornano di nuovo in vantaggio nel conto set facendo impazzire i tifosi.

Quarto set: l’entusiasmo per il 2-1 appena conquistato si riflette nei primi scambi di questa frazione di gioco. Bici ha ancora le dita “roventi” e continua a tormentare le ospiti (5-3). Anche Rivero e Correa fanno il loro dovere e l’8-5 giallorosso non può che esaltare un PalaTiziano infuocato. Il parziale torna equilibrato, nonostante l’Aeroitalia SMI riesca sempre a mantenere un buon punto di vantaggio, poi è Conegliano a prendere il largo (17-12). Il break micidiale dell’Imoco disorienta la formazione di casa che non può più recuperare. Le giallorosse sono generose e si sacrificano, però non basta per evitare i 7 set point di marca gialloblu. È 2-2 e si spalancano le porte del tie-break.

Quinto set: Conegliano dimostra subito di voler chiudere la pratica in fretta e il 5-0 delle trevigiane è un messaggio chiarissimo. Bici regala il primo punto alle capitoline, peccato che al cambio campo sia un monologo delle Pantere (1-8). La musica non cambia nella seconda parte del parziale, Roma conquista qualche punto in più ma Conegliano dimostra tutto il suo tasso tecnico con 10 match point che chiudono la pratica per il 2-3 finale. Il tabellino del match:

AEROITALIA SMI ROMA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 2-3 (25-21, 23-25, 26-24, 18-25, 4-15)

ROMA: Muzi, Madan 1, Bechis 3, Rivero 20, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Correa 4, Melli 16, Schwan 2, Bici 24. All. Cuccarini

CONEGLIANO: Bardaro, Plummer, Squarcini, Piani, De Kruijf 11, Gennari 10, Lubian 16, De Gennaro, Haak 28, Bugg 1, Wolosz 4, Lanier 16. All. Santarelli