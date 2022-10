Primo stop in pre-season per la Roma Volley Club: Scandicci si impone 3-1

Il primo stop per la Roma Volley Club nella fase pre-season arriva nell’allenamento congiunto sul campo di Scandicci con le padrone di casa, tra le favorite del campionato di A1, si impongono per 3-1 (25-19, 26-24, 25-22, 12-15). Le giallorosse di coach Cuccarini hanno saputo rispondere alla qualità del gioco avversario, portando a casa segnali positivi di crescita e alcune indicazioni su cui lavorare al rientro in palestra. Scandicci è scesa in campo con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Belien da centrali, Angeloni e Mingardi in banda e Gamba come libero.

Per Roma Bici opposta a Bechis in regia, Rivero e Melli le schiacciatrici, Rucli e Ciarrocchi al centro, Ferrara come libero. Allo sprint iniziale e alla variazione di gioco espressi in campo dalle fuoriclasse toscane, Roma fatica a trovare un equilibrio soprattutto nelle fasi di ricezione dove subisce una serie di break importanti (25-19). Situazione analoga nel set successivo con le Wolves che migliorano nella seconda metà della frazione, portando la contesa ai vantaggi senza però riuscire a prendere il set. (26-24). Nel terzo set, arriva la prima parità sul 15-15 con la squadra che lavora bene a muro e in attacco dove Rivero e Bici sono risultate essere le top scorer dell'incontro (rispettivamente 18 e 14 punti a fine gara).

La corazzata di Barbolini non lascia spazio alla squadra romana, accelera e arriva per prima a conquistare anche il terzo parziale (25-22). Trattandosi di un allenamento si decide di simulare un tie-break con la squadra di Cuccarini che si aggiudica il quarto e conclusivo mini-set (12-15). Il prossimo appuntamento è fissato a domani 8 ottobre, quando la Roma Volley Club ospiterà Sant'Elia al Palazzetto dello Sport di Grottaferrata grazie all'ospitalitá della San Nilo Basket Grottaferrata. L'allenamento congiunto sarà aperto a tutto il pubblico che vorrà vedere le Wolves in azione.

Michela Ciarrocchi, centrale della Roma Volley Club: "Abbiamo impiegato del tempo per entrare in gara: siamo partite un po’ contratte, complice anche un'avversaria di livello. Ma una volta acquisito il ritmo la reazione è stata positiva con ottimi segnali da parte di tutto il gruppo. Si sono viste ottime cose in attacco, un po' meno in ricezione avendo dall'altra parte un servizio molto insidioso e una qualità di gioco molto alta. Dalla prima amichevole disputata in questa fase la crescita della squadra è stata esponenziale e il test di domani contro Sant’Elia ci renderà sempre più consapevoli del nostro potenziale”.