Primo stop per Anguillara, Roma 7 passa 3-1

Primo stop per la Volley Anguillara nel campionato nazionale di serie B girone G.

La formazione anguillarina è stata sconfitta per 3 set a 1 sul campo della Roma 7. Un primo set duro, che i blues sono riusciti a vincere ai vantaggi nonostante la partenza a rilento. Nei parziali successivi però la formazione di Anguillara non è riuscita a trovare continuità e Roma 7 ne ha approfittata per rimontare.

"Niente drammi, si riparte da Casalbertone" dice coach Casella nel post partita. Tanti gli impegni che aspettano i ragazzi e ancora un match fuori casa prima di rientrare al Palafagiani. Bisognerà ritrovare concentrazione e fare il massimo, il campionato è lungo e tortuoso.

ROMA 7 VOLLEY – ANGUILLARA 3-1

Parziali: 25-27, 25-18, 25-21, 25-21