Prima trasferta stagionale per lo United Pomezia: sabato una sfida intrigante nelle Marche

Cantare vittoria troppo presto non è mai consigliato, ancora meno nello sport. Lo United Pomezia deve partire da questo presupposto nell’affrontare la prima trasferta stagionale nel campionato 2023-2024 di B1 di volley femminile, in programma sabato 14 ottobre. La formazione rossoblu andrà a giocare nelle Marche, per la precisione sul campo della Clementina 2020 e proprio l’unico precedente contro questo avversario suggerisce appunto un atteggiamento prudente. Era il 12 marzo del 2022 e si disputava la stagione 2021-2022, la prima dello United nella terza serie nazionale. In quel caso furono proprio le pometine a passare in vantaggio con un set pieno di intensità, salvo subire poi la rimonta del team di Castelbellino-Moie (Ancona) per l’1-3 finale.

È passato un anno e mezzo da quel giorno e in rossoblu giocano ancora alcune giocatrici che erano presenti in campo, dunque possono far capire alle compagne come affrontare l’ostico taraflex marchigiano. Si tratta di Corvese, Viglietti, Frasca, Palermo, Zannoni e Oggioni, oggi decisamente abituate alla B1 e quindi pronte ad affrontare gli eventuali ostacoli con la giusta maturità. Bisognerà prestare attenzione soprattutto alla voglia di riscatto della Clementina. Le marchigiane hanno infatti steccato all’esordio, subendo un pesante 0-3 sul campo della FGL-Zuma Castelfranco. Un passivo del genere, per altro maturato in circa un’ora di gioco, non deve illudere, la squadra è ben amalgamata, con diversi elementi che hanno calcato i taraflex della Serie A2.

Inoltre in panchina c’è un tecnico esperto come Luca Paniconi che sta cercando di costruire una formazione in grado di crescere partita dopo partita. Pomezia punta al bis, senza alcun timore reverenziale, come emerso dalle parole rilasciate ai canali ufficiali del club da Carlotta Oggioni: “Sarà un bel test, dalle dichiarazioni pre-campionato si tratta di una squadra che vuole competere per vincere. Inoltre sarà la prima trasferta, ma andiamo lì senza paura e cercando di dare il massimo”. Il fischio d’inizio al PalaMartarelli è in programma per le 18:00.