Il presidente Barani lancia la Roma Volley Club: "Convinti di ciò che abbiamo costruito"

Alla presentazione della Roma Volley Club Maschile il presidente Barani non ha risparmiato lodi e ringraziamenti in vista di una grande stagione

La Roma maschile del volley è pronta a ripartire. Una nuova sfida, un nuovo campionato, una nuova stagione in cui voler essere protagonista, la società giallorossa vuole rilanciarsi, è stata intrapresa una strada nuova attraverso un progetto ambizioso, come spiega il Presidente Antonello Barani. “Abbiamo preso una decisione, quella di fare un passo indietro e ripartire dalla serie B, mantenendo una squadra di livello per poter ambire a una promozione immediata in serie A. L’obiettivo che ci siamo dati come dirigenza è la realizzazione di un impianto proprio, abbiamo visto come questa città non riesca a offrire un ventaglio ampio a livello di impiantistica per quel che riguarda la pallavolo di livello, dunque avere una casa nostra ci permetterebbe di andare avanti e ambire al massimo. Sarà un anno importante, sarà un campionato difficile, ma che conosciamo bene e abbiamo già vinto, vogliamo rifarlo. Ringrazio lo staff dirigenziale dal DG Minciotti al DS Vetrella, passando per la segreteria, la comunicazione, il marketing e chi starà vicino alla squadra. Il tecnico è Fabio Cristini che era già in società".

Poi prosegue: "Abbiamo allestito un roster per competere ad alti livelli, composto interamente da romani di esperienza, ogni giocatore era protagonista nelle proprie realtà territoriali ed è bellissimo vederli oggi giocare insieme sotto la stessa bandiera, quella della Roma Volley. Siamo assolutamente convinti di ciò che abbiamo costruito. Abbiamo confermato la base di giocatori, che è lo zoccolo duro, da Rossi, Antenucci, Pregnolato, sono arrivati dei giocatori importanti e altri provenienti dal settore giovanile. Dobbiamo ritrovare quei meccanismi che negli anni passati ci hanno portato a fare la differenza. La Roma Volley è una società di eccellenza, ma anche una grande famiglia. Ci muove la passione per questo sport. Ringrazio tutti i nostri partner e chi crede in questa nostra avventura”.