La presentazione della 10^ giornata di serie B girone g

La giornata numero 10 di serie G si presenta con una serie di sfide insidiose e con punti pesanti in palio.

La capolista Sarroch va in casa di Anguillara a caccia di punti salvezza, gara scontata solo sulla carta.

Impegno a domicilio per l’Armundia Virtus Roma che ospita Colli Albani Genzano, formazione distante appena tre punti e che punta a stare tra i piani alti.

Incollata alla Virtus Roma c’è l’Energy Time Spike che contro Pallianus vuole fare bottino pieno.

Massima attenzione alla sfida Casalbertone – Cus Cagliari: i primi vogliono emergere dalla zona rossa, la squadra sarda invece vuole stare sul treno playoff.

Sfida delicata anche tra Lazio ed Appio Roma, mentre Marino Pallavolo ospita Stella Azzurra in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza.

Tutte le partite di disputeranno tra sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre con fischio d’inizio a partire dalle ore 16.

Ecco il quadro completo della 10ª giornata

Armundia Virtus Roma – Colli Albani Genzano

Marino Pallavolo – Stella Azzurra

SS Lazio – Ner Appio Roma

Casalbertone – Cus Cagliari

Roma 7 Volley - Fenice

Anguillara - Sarroch

Energy Time Spike - Pallianus