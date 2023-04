Pool Promozione A2: tappa piemontese per la Roma Volley Club

La Roma Volley Club si rimette subito in marcia e si prepara per le due trasferte consecutive, la prima delle quali in programma domenica 2 aprile, quando le Wolves faranno visita alla solida formazione di Mondovì. La sfida, valida per la quarta giornata di pool promozione, avrà inizio alle ore 17 e sarà disponibile in diretta sui canali di Volleyball World Italia e per i tifosi romani anche in diretta Tv su Canale10. Reduce una sconfitta al tie-break disputata con intensità e da due successi consecutivi, il Mondovì di coach Solforati occupa attualmente la quinta piazza della pool a quota 52 punti. Le piemontesi hanno finora saputo interpretare con motivazione la seconda fase stagionale, consapevoli di dover battagliare per puntare al miglior piazzamento in vista dei playoff.

Tra le file della compagine casalinga, alcune ex d'esperienza come la centrale Pizzolato e l'opposto Decortes, miglior realizzatrice del sestetto monregalese fino ad oggi. Dal canto suo, Roma insegue indomita il suo obiettivo, più motivata che mai, consapevole che per raggiungerlo dovrà mostrare la versione migliore del suo gioco, che fino a oggi ha incasellato un totale di 25 vittorie su 26 incontri disputati, fra campionato e Coppa Italia. Bechis e compagne, sotto la sempre attenta guida di coach Cuccarini, in vista di questo primo incontro stagionale con la squadra piemontese, hanno studiato attentamente l’avversario e scenderanno in campo con la voglia di inanellare il ventiseiesimo successo, nel tentativo di instascare i punti validi a fare il salto definitivo nella massima serie, con due giornate di anticipo.

A portare ulteriore energia anche in trasferta ci sarà una delegazione de Il Branco che a gran voce sosterrà la squadra giallorossa in questo importante match. Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “C’è da dire che Mondovì ha disputato un ottimo campionato. È fin dall’inizio una delle pretendenti della promozione. Ha affrontato la pool promozione molto bene ottenendo degli ottimi successi. Noi affrontiamo questa partita come tutte le altre. Siamo consapevoli sin dall’inizio che per ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati, per realizzare la nostra ambizione, bisogna perdere il meno possibile. Ogni gara l’abbiamo affrontata per trovare la via e per battere ogni avversario che avevamo difronte, ed è lo stesso per questa sfida alle porte. Cercheremo di dare il nostro meglio, come abbiamo sempre fatto. Anche in questo caso, come spesso capita nel corso del campionato, dall’altra parte della rete ci sono due ex di Roma molto valide. Come del resto tutta la squadra, gestita e allenata molto bene. Dovremo quindi fare attenzione a tutte le armi che hanno.”