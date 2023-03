Pool Promozione A2. La Roma Volley Club perde l'imbattibilità: Brescia la spunta al tie-break

Dopo una splendida cavalcata di 21 vittorie consecutive, 24 considerate tutte le competizioni, la Roma Volley Club di coach Cuccarini viene fermata da una bella e concreta Valsabbina Millenium Brescia, che si aggiudica al tie-break la partita valida per la seconda giornata di Pool Promozione (2-3 25-15; 23-25; 25-10; 23-25; 13-15). Al cospetto di un Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio gremito, le due corazzate battagliano senza esclusione di colpi per cinque set: Roma domina incontrastata la prima e terza frazione, sempre avanti con una media di 10 lunghezze, cedendo però nella seconda quando Brescia è brava a sfruttare ogni occasione chiave. Dal quarto set, nonostante il vantaggio delle padrone di casa per 2-1, la prestazione di Brescia si fa sempre più efficace in difesa e in attacco con tutte le Leonesse coese nell’arginare la qualità di gioco delle romane e nel rimandare il verdetto finale al quinto set. Nel suo primo tie-break stagionale, Roma mantiene un flebile vantaggio finché la compagine guidata da Cvetnic affonda il solco e si prende la frazione e il match.

Roma intasca così un punto e mantiene salda la vetta della pool a quota 70 punti, inseguita dai 62 di Trento. Sul tabellino, svettano le doppie cifre di Cvetnic, MVP dell’incontro, Torcolacci e Obossa, rispettivamente autrici di 19, 11 e 14 punti. A Roma non bastano le ottime performance delle laterali Bici e Rivero (mattatrici dell’incontro con 29 e 22 punti) e la qualità in cabina di regia di capitan Bechis per imporsi e bissare il risultato ottenuto in finale di Coppa Italia. Roma perde sì l’imbattibilità nella stagione 2022/23, ma non la carica e la motivazione per tornare in campo sabato prossimo sempre sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio e giocarsi 3 punti fondamentali contro la formazione di Sassuolo. Coach Cuccarini schiera in campo Bechis in cabina di regia opposta a Bici, Rivero e Melli in banda, Rucli-Ciarrocchi la coppia di centrali, Ferrara è libero. Il sestetto di Brescia parte con la diagonale principale di Boldini e Obossa, Cvetnic e Pamio le schiacciatrici, Consoli e Torcolacci le centrali, Scognamillo libero.

Primo set. Parte subito forte Roma con coach Beltrami a fermare il gioco e predicare lucidità alle sue: al rientro, è ancora Roma a dominare forte di una difesa di qualità e un muro invalicabile (8-0). Dal braccio di Obossa arriva una timida reazione, con Brescia che però non trova il modo di sbloccarsi. Le capitoline ne approfittano e con i mani-out della coppia Bici-Melli scavano il solco (19-8). Brescia annulla due set-point, prima che Rucli ristabilisca le gerarchie con l’attacco del 25-15.

Secondo set. Stessi sestetti in campo per entrambe le formazioni. Avvio fotocopia del set precedente con il turno al servizio di Rivero, di cui due ace, a sancire subito il 4-0. Dalla cabina di regia avversaria, Boldini cambia marcia e tenda di ricucire partendo da Consoli e Obossa, ma Roma è brava a mantenersi a debita distanza (14-9). Fino a quando sul 18-18, la squadra di coach Beltrami riapre le sorti della gara guidata da Cvetnic. Si accendono i ritmi e dal testa a testa è una Brescia resiliente ad uscirne per prima con il mani-out di Obossa sul 23-25.

Terzo set. Le due panchine confermano le interpreti del set precedente. Roma ritrova se stessa e torna a imporre il proprio ritmo (7-0). È Rucli show: prima dal centro poi a muro firma l’accelerazione decisiva (11-4). Beltrami tenta il cambio in cabina di regia con Foresi senza però riuscire a invertire l’inerzia del set: ad una strepitosa performance difensiva, le capitoline ci mettono tutto anche in attacco, aumentando il gap (17-7). Dentro anche Orlandi e Munarini. La musica non cambia: Ferrara in difesa e i muri giallorossi assegnano con anticipo il set alle romane, prima che Bici scaraventi a terra la palla del 25-10.

Quarto set. Confermato il sestetto base in entrambe le metà campo. Set numero quattro che inizia con le due squadre appaiate sul 4-4. Battuta, attacco, difesa: Rivero e compagne eccellono in tutti i fondamentali per uscire dalla parità. Brescia riesce a fare qualcosa in più e allunga con Obossa e Pamio (6-8). E ancora 10-16. Il sestetto avversario aumenta sempre di più il divario e Roma colpo dopo colpo cerca di mantenersi in scia (15-18). Scognamillo amministra sapientemente la difesa bresciana e permette a Cvetnic e compagne di mantenere il comando: Roma ci prova e con Rivero dai nove metri sfiora l’impresa. L’attacco di Obossa consegna a Brescia il quarto set (23-25) e manda il verdetto finale al tie-break.

Quinto set. Il quinto set prende avvio con le stesse protagoniste. Aumentano i giri in entrambe le metà campo con le due formazioni che procedono appaiate (4-4). L’ace di Bici e il muro di Rebora infuocano il palazzetto prima di effettuare il cambio campo (8-5). Capitan Cvetnic risponde a tono, ma Roma non si lascia intimorire. I due ace consecutivi di Pamio valgono il sorpasso 11-13, ma il muro di Rucli ristabilisce la parità (13-13). Si giocato le azioni decisive e a prevalere è una Brescia insaziabile e senza freni che guidata dal braccio di Cvetnic si prende tutto fino al 13-15 con cui si aggiudica il quinto set e la vittoria del match per 3-2, valido per il secondo turno di pool promozione. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA (2-3 25-15; 23-25; 25-10; 23-25; 13-15)

ROMA: Bici 29, Bechis 3, Rivero 22, Ciarrocchi 6, Ferrara (L), Rucli 10, Melli 12, Rebora 3, Bianchini, Valpoppi. Ne: De Luca Bossa, Valerio. Coach: Giuseppe Cuccarini

BRESCIA: Orlandi, Boldini 3; Consoli 7, Torcolacci 11; Cvetnic 19; Pamio 6; Obossa 14; Scognamillo (L); Ratti, Foresi. Ne: Blasi, Zorzetto (L). All.: Beltrami