United Pomezia, con Terrasini si preannuncia una lunga battaglia

Il pubblico del PalaCupola si sta preparando per l’operazione-bis: i supermercati Conad non c’entrano nulla, i tifosi dello United Pomezia vogliono a tutti i costi un’altra vittoria nella seconda partita consecutiva tra le mura amiche della squadra di coach Lacasella. Il 3-0 ai danni di Castellana Grotte ha stuzzicato senza dubbio l’appetito sportivo e c’è grande attesa per il match in programma sabato 29 ottobre alle 16:00. Pomezia se la vedrà col Duo Rent Terrasini, formazione siciliana che ha esordito in campionato soltanto pochi giorni fa dopo due turni di riposo.

È un’avversaria da rispettare, nonostante sia quasi completamente nuova rispetto alla scorsa stagione. Domenica scorsa si è imposta in casa contro la Polisportiva Due Principati, un successo voluto con forza fino al decisivo tie-break. Proprio quest’ultimo dettaglio può far immaginare una partita equilibrata e lunga, dunque lo United deve prepararsi a una vera e propria battaglia. Anche lo scorso anno Terrasini ha disputato diversi quinti set, il più importante dei quali all’ultimo turno di campionato: contro la già citata Castellana Grotte, il Duo Rent rimontò due parziali alle pugliesi, ottenendo i due punti necessari per la salvezza.

È una compagine che ha dato il meglio di sé soprattutto in Sicilia, la nuova formazione è invece tutta da scoprire, visto che le conferme rispetto alla stagione 2021-2022 sono state poche, in primis il capitano Valentina Biccheri che ha letteralmente trascinato le compagne tre giorni fa. Pomezia saprà di sicuro scaldare i propri “motori” e soprattutto i cuori dei tifosi che vogliono godersi un nuovo trionfo.