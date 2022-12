United Pomezia, tante somiglianze tra l’andamento attuale e quello della scorsa stagione

La Serie B1 del volley femminile è ferma per la pausa natalizia, ma il giro di boa per tutti e cinque i raggruppamenti è praticamente dietro l’angolo. A gennaio si chiuderà il girone d’andata, ma già ora si può fare qualche bilancio, approfittando della sosta che consente di ragionare a mente fredda su quello che è accaduto da ottobre a oggi. Nel caso dello United Pomezia, in particolare, è possibile approfondire l’andamento della squadra e confrontarlo con quello della scorsa stagione, così da capire se ci sono state delle differenze.

La formazione rossoblu di coach Lacasella ha disputato 9 gare, conquistando 16 punti e il sesto posto nella classifica del girone E. Dopo lo stesso numero di match, nella stagione 2021-2022, Pomezia aveva 2 punti in più ma il rendimento è stato praticamente lo stesso. In effetti lo United ha totalizzato per il momento 6 vittorie e 3 sconfitte, proprio come un anno fa. Non è cambiato di molto nemmeno il quoziente set che oggi è 1,4 (nel 2021-2022 era 1,42).

Tra l’altro, la squadra attuale ha anche vinto un set in più (21 contro 20), a dimostrazione del fatto che i tifosi possono essere più che soddisfatti. Bisogna anche tenere conto del fatto che nella stagione scorsa le trasferte erano più brevi. Il girone E era infatti composto da squadre laziali, umbre, toscane, marchigiane, abruzzesi e anche da una compagine molisana. Il “nuovo” girone E è invece molto più impegnativo, con sfide che si disputano a molti chilometri da Pomezia, come ad esempio in Sicilia e in Puglia. Il 2022 non poteva essere chiuso in modo migliore dallo United, con due vittorie consecutive che hanno rafforzato la classifica e permesso anche di “guarire” dal mal di trasferta che a inizio stagione aveva caratterizzato le partite rossoblu.

Proprio come accaduto un anno fa, la società del presidente Viglietti non fa proclami. Pomezia può tranquillamente rimanere a ridosso della zona play-off (al momento sono 5 le lunghezze da recuperare alla seconda in classifica Amando Volley), di sicuro c’è la consapevolezza che queste ragazze se la giocheranno contro qualsiasi avversario fino alla fine del campionato.