B1: Pomezia soffre e rincorre ma poi esulta, con Terrasini arriva una vittoria al tie-break da brividi

Nel vocabolario dello United Pomezia non esiste il verbo “arrendersi” e la formazione rossoblu lo ha dimostrato una volta di più oggi pomeriggio al PalaVarrone: contro il Duo Rent Terrasini è arrivato il secondo successo di fila nel campionato di B1, un 3-2 in rimonta che non può che rendere orgogliosi i tifosi di questa squadra. È stato un vero e proprio spot per la pallavolo. Sia Pomezia che Terrasini non si sono mai risparmiate e il risultato finale ne è stato una naturale conseguenza. Le siciliane si sono rivelate un autentico osso duro, anche se già alla vigilia si sapeva perfettamente che avrebbero venduto cara la loro pelle.

Il match è cominciato in salita per lo United. Il primo set si è risolto ai vantaggi per le ospiti, anche se Pomezia ha accarezzato subito il sogno di sbloccare il risultato. Sul 20-16 c’è stato il prepotente ritorno del Duo Rent che ha indovinato la zampata vincente imponendosi con un incredibile 27-25. La reazione pometina è stata rabbiosa e grintosa, l’atteggiamento giusto per pareggiare immediatamente i conti.

Le ragazze di coach Lacasella hanno creato un divario fin troppo ampio e a quel punto è stato impossibile un fotofinish come nella prima frazione di gioco. Nel terzo set Terrasini ha però nuovamente alzato la voce e, nonostante un bel tentativo di recupero da parte dello United, il 25-23 ha sancito il 2-1 per le ospiti. Nel quarto parziale, invece, non c’è stata storia, ma dal punto di vista rossoblu.

Il PalaVarrone si è tranquillizzato con un impressionante 25-14 che ha prolungato il match fino al tie-break, poi conquistato proprio da Pomezia con l’ennesimo scatto d’orgoglio. Per la squadra sono due punti a dir poco fondamentali e che permettono di preparare nel migliore dei modi il prossimo match. Sabato 5 novembre lo United sarà di scena in Campania, per la precisione sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-DUO RENT TERRASINI 3-2 (25-27, 25-21, 23-25, 25-14, 15-7)

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Mordecchi, Prati. All: Lacasella

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi