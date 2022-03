United Pomezia, Silvia Lanzi predica calma: “Non abbiamo ancora fatto nulla, ora serve continuità”

Non si ferma la corsa dello United Volley Pomezia. Le ragazze del presidente Gianni Viglietti hanno vinto ancora, stavolta nel match casalingo di sabato contro Chieti. Una partita complicata fin dal primo set (vinto con il punteggio di 28-26) e resa complicata dal parziale conquistato dalle abruzzesi (il terzo).

Per il libero classe 1994 Silvia Lanzi, la gara di sabato non è stata affatto semplice: “Le avversarie hanno avuto il merito di rimanere in partita fino all’ultimo. Per noi è stato il secondo match dopo la ripresa del campionato e ancora non siamo nella condizione migliore. Inoltre non c’era l’opposto Frasca che è molto importante per noi, ma la giovane Palermo è stata bravissima nel sostituirla. Vogliamo dedicare questo successo a una bambina del nostro settore giovanile che sta vivendo un momento delicato: la aspettiamo al palazzetto al più presto”.

Lo United Volley Pomezia sale ancor di più in classifica grazie a questi tre punti: ora la vetta occupata da Perugia è distante cinque punti, mentre le pisane del Castelfranco (seconde) hanno perso la loro gara e ora hanno appena un punto di vantaggio sulle pometine (che rispetto alle due battistrada ha una gara giocata in meno). Ma la Lanzi, come praticamente tutto il gruppo, continua a tenere i piedi saldamente a terra: “L’obiettivo è molto chiaro sin dall’inizio e rimane la salvezza. La classifica è corta e non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo trovare quella continuità di gioco che ci ha caratterizzato fino a dicembre”.

Il calendario offre allo United Volley Pomezia l’opportunità di un nuovo match casalingo contro quella CivitaLad che negli ultimi incroci non ha portato sorrisi alle ragazze di coach Alessandro Nulli Moroni: “Ci hanno sconfitto due volte l’anno scorso nella prima delle due finali play-off e ci hanno battuto 3-0 all’andata in quella che è stata la nostra peggiore esibizione stagionale. Ma la prepareremo tranquillamente e cercheremo di cambiare questa inerzia”.