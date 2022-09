United Pomezia alla prova Santa Lucia per la prima amichevole casalinga

Il primo allenamento congiunto è andato in archivio, ora è arrivato il momento di affrontarne uno casalingo. Lo United Pomezia si sta avvicinando velocemente al prossimo campionato di Serie B1 e la preparazione, in un momento così intenso della stagione, passa inevitabilmente dalle amichevoli. Contro l’Assitec Sant’Elia, in Ciociaria, è finita 4-1 per le padrone di casa che militano in una categoria superiore (l’A2). Per l’esordio al PalaCupola, invece, le rossoblu se la vedranno con un’altra compagine romana, l’ICS Volley Santa Lucia. A Via Varrone arriverà la formazione di Fonte Nuova fresca di promozione in B2 e che sta allestendo un roster di tutto rispetto.

Tanto per citare due nomi fra i tanti, Pomezia se la vedrà con Lola De Arcangelis, avversaria dello stesso United nell’ultima stagione quando ha indossato la maglia della Margutta CivitaLad, ma anche con una palleggiatrice esperta come Eleonora Gatto che ha giocato in A2 negli ultimi mesi con la Tenaglia Altino. In poche parole è una bella realtà laziale, proprio come Pomezia, un dettaglio che rende ancora più interessante la sfida. L’appuntamento per Pomezia-Santa Lucia è in programma per giovedì 22 settembre 2022 alle 19:30, quando i tifosi del PalaCupola vedranno finalmente da vicino le beniamine che prenderanno parte alla stagione 2022-2023.