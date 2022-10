United Pomezia, per l’esordio al PalaCupola arriva un avversario affamato di punti: che squadra è Castellana Grotte

Il PalaBucalo di Messina è tornato ad essere un palazzetto geograficamente lontanissimo per le giocatrici dello United Pomezia, ma c’è da scommettere che l’eco dei palloni scambiati sabato scorso proprio in questa struttura sia rimasto nelle loro menti. La sconfitta all’esordio delle rossoblu (1-3 contro Amando Volley) ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto perché il tie-break sembrava a portata di mano. Come per la storia, però, nemmeno la pallavolo si fa con i “se” e con i “ma”, la pagina è stata già voltata e bisogna pensare al secondo turno.

Sabato 23 ottobre Pomezia debutterà in casa, con un PalaCupola pronto ad accogliere un match dagli incroci interessanti. L’avversaria di turno sarà la Zero5 Castellana Grotte, formazione barese che è già chiamata a invertire la rotta. Di sicuro sarà una partita “speciale” per coach Lacasella, pugliese DOC e ben felice di confrontarsi con una squadra della propria regione. Castellana Grotte arriverà a Pomezia con un magro bottino all’attivo. Le prime due partite disputate, infatti, sono state altrettante sconfitte.

All’esordio, la Zero5 ha perso in casa contro Amando Volley, proprio la stessa avversaria che ha avuto la meglio sullo United pochi giorni fa. Nel secondo turno, invece, è incappata in un pesante ko in quel di Baronissi, uno 0-3 maturato soprattutto dopo due pessimi set (il secondo e il terzo) che hanno vanificato una buona prima frazione di gioco. Ecco perché ci si può attendere una formazione col dente avvelenato, determinata a vendere cara la pelle pur di eliminare lo 0 dalla classifica.

È un team senza dubbio ambizioso, ripescato in questa stagione dopo la retrocessione dello scorso anno, maturata al termine di un drammatico play-out contro Palmi. Tra i neo-acquisti da segnalare c’è senza dubbio Jaqueline Kohler, capitano delle baresi che è tornato a giocare dopo ben dieci anni di stop. L’unica certezza, per il momento, è che Zero5 e United non si risparmieranno tra pochi giorni dando vita a un match di livello.