United Volley Pomezia, che debutto! A Jesi è festa rossoblu con un convincente 3-0

Lasi è dimostrata un'avversaria mai doma nella prima di Serie B1, la complicata trasferta marchigiana con la Pieralisi Pan Jesi. La formazione romana alla distanza è emersa per la sua regolarità di gioco. Nel primo,, set è subito battaglia tra le due compagini. Le squadre giocano con la tensione dell'esordio ma ci danno subito dentro. Dopo una prima fase punto a punto (7-7), Pomezia allunga prima sull’8-11 e poi sul 13-17.

È a questo punto che la Pieralisi Pan reagisce con forza, trascinata da Pirro, portandosi a -2. Non è però finita, Pomezia non lascia cadere palloni ma le jesine con carattere, dopo il secondo time-out di mister Sabbatini sul 18-21, pareggiano i conti: 21-21. Il primo set prosegue con un serrato testa a testa con la United che chiude ai vantaggi con Frasca ed uno splendido 26-24. Nel secondo set, Jesi parte bene, determinata e lucida: Nulli Moroni deve chiamare time-out sul 14-11, le sue ragazze subiscono i servizi di Malatesta. Le jesine non si fermano e vanno sul 20-13.

Qualcosa però si inceppa e Pomezia ne approfitta (20-16), mettendo in difficoltà la ricezione delle avversarie (21-20). Pirro sigla il 23-21 e poi Paolucci il 24-22, poi il secondo lieto fine (28-26). Nel terzo set, dopo l'iniziale equilibrio (8-7), la squadra pometina allunga sull'8-12. La Pieralisi Pan è costretta a rincorrere le giocatrici ospiti che si dimostrano più concrete in attacco (13-19). Il divario in campo non è più colmabile (16-22) e Pomezia accelera in vista del traguardo finale con un perentorio 25-17. Questo il tabellino del match:

Pieralisi Pan Jesi-United Volley Pomezia 0-3 (24-26, 26-28, 17-25)

PIERALISI PAN:

Cecconi (L), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 11, Pirro 11, Durante, Canuti 12, Malatesta 4, Bazzani 2, Milletti 3, Girini n.e., Marcelloni 1. All. Sabbatini

UNITED POMEZIA:

Corvese 16, Kranner 2, Evangelista 1, Bigioni 4, Licata 2, Frasca 13, Viglietti 6, Fanella 1, Lanzi (L), Zannoni n.e., Palermo n.e., Campana n.e, Oggioni. All. Nulli Moroni