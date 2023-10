B1. Pomezia conquista un punto che sembrava insperato nelle Marche: Clementina rimontata a metà

Tu chiamale se vuoi…emozioni. Di sicuro Lucio Battisti non si riferiva alla pallavolo con quello che è uno dei suoi immortali capolavori, ma questo brano descrive alla perfezione la prima trasferta stagionale dello United Pomezia. Dal campo della Clementina 2020 le rossoblu portano a casa un punto, ma con un pizzico di fortuna in più sarebbero stati sicuramente di più. Le ragazze di coach Tarquini, comunque, meritano soltanto applausi per non essersi arrese alle mille difficoltà di un incontro durato ben due ore e mezza. In svantaggio di due set e con Biagini infortunata, le pometine hanno mostrato quello di cui sono capaci, sfiorando la rimonta clamorosa che si è interrotta a metà al tie-break. Fra una settimana la squadra tornerà a giocare al PalaCupola per affrontare un altro avversario insidioso, la FGL-Zuma Castelfranco.

Primo set: la partenza dello United è incoraggiante, un 4-1 che viene però ben presto annullato dalle padrone di casa con il pareggio e il successivo sorpasso. Il parziale rimane in equilibrio soltanto fino all’8-9 di Frasca, poi la Clementina 2020 prende il largo e diventa irraggiungibile (il 19-11 matura quasi senza che ci si accorga del repentino cambiamento). Con un vantaggio del genere, le marchigiane hanno vita facile e la difesa incerta delle pometine rende loro la vita ancora più semplice. Il set termina sul 25-14, con Pomezia troppo brutta per essere vera.

Secondo set: la Clementina parte con grande veemenza, cercando di cavalcare l’onda dell’entusiasmo del set precedente. Si passa così dal 6-2 iniziale fino al successivo 9-5, ma le ragazze di coach Tarquini si ricompattano e riescono a riportare la frazione di gioco in equilibrio. È Liguori a trascinare le compagne verso un più rassicurante 11-11 e a questo punto il set si trasforma in un botta e risposta continuo. Sul 17-16 per le anconetane, sono proprio queste ultime a mettere a segno il break decisivo, anche se Pomezia ha uno scatto d’orgoglio: recupera dal 20-23 al 22-23, cullando il sogno di una clamorosa rimonta, ma la Clementina si mantiene lucida e sfrutta nel migliore dei modi le due palle set a disposizione.

Terzo set: lo United intuisce che non si possono più sprecare palloni e la partenza di questa frazione di gioco ne è una chiara testimonianza. Le rossoblu conquistano un portentoso 12-3 grazie a Viglietti che realizza e mura a ripetizione. Il gap si allarga a macchia d’olio, tanto è vero che Pomezia raggiunge agevolmente il 19-8 in proprio favore e gli scambi finali del set sono soltanto ordinaria amministrazione. Sul 24-17 e con sette palle set da sfruttare, le pometine devono però fare i conti con l’infortunio del libero Biagini che è costretta a lasciare il campo nel tentativo di recuperare un pallone. Con Zannoni sul taraflex, lo United chiude la pratica e dimezza lo svantaggio.

Quarto set: Zannoni rimane in campo e non fa affatto rimpiangere la collega di reparto. Pomezia appare galvanizzata e il ritrovato entusiasmo si traduce in un momentaneo 10-6 che fa capire alle padrone di casa come la partita sarà ancora lunga. Le rossoblu sono brave a resistere al ritorno grintoso della formazione marchigiana e nel momento decisivo del parziale, grazie a una Corvese già decisiva in precedenza, si assicurano quattro palle set. La seconda è quella decisiva, con la battuta out della Clementina che spalanca le porte a un incertissimo tie-break.

Quinto set: le padrone di casa ritrovano improvvisamente vigore (4-1), anche se una Valerio in stato di grazia riavvicina le due squadre grazie soprattutto a un ace che riporta le pometine fino a una sola lunghezza di distanza. Sull’11-9 per la Clementina, poi, coach Tarquini tenta le carte Taglione e Prati (al posto di Frasca e Oggioni), purtroppo però la formazione marchigiana rimane a distanza e riesce a conquistare tre palle match. Finisce 15-11, ma a vincere oggi è stata soprattutto la pallavolo imprevedibile e di qualità. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-UNITED POMEZIA 3-2 (25-14, 25-22, 18-25, 21-25, 15-11)

CLEMENTINA: Dalla Rosa, Ciccolini, Stafoggia, Usberti, Fedeli, Canuti, Grilli, Saveriano, Pizzichini, Boari, Paparelli, Sposetti, Bastari. All. Paniconi

POMEZIA: Taglione, Oggioni, Frasca, Palermo, Prati, Liguori, Valerio, Corvese, Bisegna, Viglietti, Giampaoli, Biagini, Zannoni. All. Tarquini