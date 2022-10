United Pomezia, parla capitan Oggioni: "C'è rammarico per l'esordio, ma miglioreremo di sicuro"

Lo United Volley Pomezia cade nella seconda partita di campionato che in realtà per le ragazze del presidente Gianni Viglietti è stata la prima visto il ritiro dal campionato di Palermo (avversario della prima giornata). Sul campo delle messinesi della Amando Volley, le pometine hanno giocato una buona gara, ma alla fine si sono dovute arrendere per 1-3.

“Sicuramente è rimasto un po’ di rammarico per non essere riuscite a portare la gara al quinto set – commenta il capitano e palleggiatore classe 1994 Carlotta Oggioni. Per noi, comunque, si trattava della prima partita ufficiale ed è sempre qualcosa di particolare. Siamo state sfortunate nell’iniziare subito contro una buona squadra e su un campo difficile anche a livello ambientale visto il gran tifo delle messinesi. In alcuni momenti ci è mancata un po’ di lucidità per vari motivi e poi c’è da considerare il valore delle avversarie che sono comunque una squadra da vertice. Ma al tempo stesso c’è anche la consapevolezza di aver fatto molto bene in alcuni frangenti di partita al di là di un primo set in cui, pur cominciando punto a punto, abbiamo commesso troppi errori e abbiamo chiuso sul 15-25. Solo qualche dettaglio, comunque, non ci ha portato al quinto set e questo è sicuramente un dato positivo”.

La Oggioni ha preso la titolarità del ruolo di capitano, ereditando la fascia dalla Kranner. “Avevo già avuto i gradi in passato, sia al Volleyrò e anche durante un’esperienza in America. Questo è il quarto anno allo United Volley Pomezia, è un ruolo che sento mio perché conosco la società dall’inizio della sua storia oltre a tante compagne, sono molto legata a questo ambiente”.

La Oggioni è fiduciosa sulle prospettive stagionali del gruppo di coach Gianluca Lacasella: “Le qualità ci sono, sono convinta che miglioreremo lavorando tanto in palestra e giocando sempre di più. Nella nostra rosa ci sono elementi di esperienza”. La chiusura è sul debutto casalingo di sabato prossimo contro Castellana Grotte: “Loro hanno perso due partite su due, la prima proprio con Messina, ma questo non conta. Lavoreremo per conquistare la prima vittoria e siamo convinte che avremo al nostro fianco un palazzetto che ci sosterrà”.