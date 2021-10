Pomezia, lo 0-3 contro Perugia è troppo severo: nessun punto ma tanta grinta

Quando la distanza massima nel punteggio è stata di appena, si capisce quanto equilibrato sia stato il match: il 3-0 subito dallonella prima partita casalinga contro laè a dir poco bugiardo e soprattutto beffardo. I tre parziali fanno ben capire quanto la squadra romana abbia lottato di fronte a una delle migliori avversarie di questo girone E della B1 femminile:. Dopo la bella vittoria di Jesi, è arrivata questa battuta d’arresto che però non deve far disperare.

Nel primo parziale, infatti, Pomezia è partita molto meglio con un perentorio 7-2 che ha spaventato la 3M. L’inseguimento da parte delle ospiti umbre è durato a lungo, con lo spunto decisivo trovato soltanto nel finale, un 23-25 che ha subito lasciato l’amaro in bocca ai tifosi pometini. Nel secondo set le padrone di casa hanno cercato a lungo il pareggio, ma le biancorosse hanno difeso meglio e trascinate da una Bianchini in giornata di grazia hanno chiuso di nuovo in vantaggio (22-25). Nel terzo set la dinamica della partita è cambiata.

La 3M ha preso maggiore consapevolezza dei propri mezzi e ha giocato per chiudere la contesa. Pomezia, dal canto suo, ha tentato di riaprirla ma senza successo. Sempre in vantaggio ai parziali, le perugine hanno trovato il definitivo 3-0 (25-21). Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 30 ottobre, quando la United sarà di scena a Trevi contro un’altra temibile formazione. Questo è il tabellino dell’incontro di ieri:

UNITED VOLLEY POMEZIA–3M PERUGIA 0-3 (23-25; 22-25; 21-25)

POMEZIA: Frasca 14, Bigioni 11, Corvese 8, Viglietti 3, Palermo 2, Oggioni 2, Licata 1, Kranner 3, Lanzi, Fanella. All.: Nulli Marconi.

PERUGIA: Bianchini 18, Giugovaz 16, Traballi 10, Manig 8, Fava 5, Pero 4, Rota (L1), Anastasi. All.: Buonavita. Vice: Marangi.