Polisportiva Borghesiana, Zoffranieri: “I play off sono il nostro obiettivo”

Roma – La Prima divisione femminile, squadra di punta del settore volley della Polisportiva Borghesiana, ha cominciato il 2022 di slancio. Le ragazze di coach Marco Aquili hanno vinto due partite su tre nel nuovo anno, cedendo per 3-1 solo nella prima di queste contro la capolista Tuscolano. “Abbiamo giocato tre buone partite – dice il capitano e opposto classe 1989 Federica Zoffranieri – Dopo il k.o. con la prima della classe, abbiamo battuto la Roma 6 fuori casa per 3-1 e domenica scorsa abbiamo piegato il Poolstars per 3-2 sul nostro campo. Una gara in cui avremmo voluto conquistare la “posta piena” e invece ci siamo dovute “accontentare” di un successo al tie-break. Siamo partite un po’ così, poi abbiamo giocato un ottimo secondo set prima di cedere anche nel terzo. Nel quarto ancora una volta ci siamo imposte con un parziale largo e anche il tie-break è stato sempre condotto e chiuso sul 15-8”. In questo momento la Prima divisione femminile della Polisportiva Borghesiana è quinta in classifica, ma l’obiettivo di Zoffranieri e compagne non è cambiato: “All’inizio della stagione eravamo convinte di avere i mezzi per accedere ai play off e quell’idea non è tramontata. Dobbiamo arrivare in uno dei primi tre posti e in questo momento siamo distanti quattro punti dalle dirette concorrenti. Una di queste, ovvero il Parioli, la incroceremo proprio nel prossimo turno: sarà una partita non fondamentale, ma sicuramente importante per la nostra corsa”. Il capitano spiega la “genesi” del gruppo capitolino di questa stagione: “All’inizio c’è stato bisogno di conoscerci visti gli arrivi di alcune ragazze da Frascati e Monte Porzio, oltre che l’inserimento di alcune giovani dal nostro settore giovanile, come da filosofia chiara della nostra società. Ora abbiamo preso un buon ritmo e siamo convinte di poter fare molto bene”. Per la Zoffranieri la Polisportiva Borghesiana non potrà essere mai un club come un altro: “Da vent’anni gioco a pallavolo e l’ho sempre fatto qui, senza mai fermarmi. Questa è anche più di una seconda casa e, al di là dei giorni di allenamento, sto spesso in palestra per aiutare ove ci fosse bisogno. Allenare qualche gruppo giovanile? Il presidente Stefano Criscuolo me l’ha chiesto spesso, ma al momento non è tra le cose che amo fare”.