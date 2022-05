Polisportiva Borghesiana volley, la Terza divisione vince il campionato

Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana ha festeggiato una vittoria. E’ quella ottenuta dal (giovane) gruppo della Terza divisione Under 19 femminile che ha vinto il campionato federale giocando tra l’altro con un gruppo mediamente sotto età, vista la corposa presenza di atlete nate nel 2006 e 2007. Coach Stefano Loreti non può che essere soddisfatto: “E’ sicuramente un risultato molto positivo anche se ovviamente si è trattato di un campionato “under”. Questo successo, comunque, responsabilizza le nostre ragazze in termini di presenza durante gli allenamenti, impegno e competitività interna. Nel girone abbiamo conquistato il primo posto anticipando la Roma 7 solo aver perso un set in meno. Il momento decisivo è stato dieci giorni fa quando abbiamo vinto lo scontro diretto per 3-2, poi tre giorni dopo la Roma 7 ha perso un ulteriore set con Sempione che ha fatto la differenza”. Un successo che vale il salto in Seconda divisione e che arriva dopo un’annata non semplice nei campionati giovanili “di riferimento”, ovvero Under 16 e Under 18: “In quel caso le cose sono state più difficili anche perché il livello dei campionati è stato sicuramente alto, ma crescita delle ragazze è stata evidente anche semplicemente dal punto di vista della consapevolezza di potersela giocare con molte avversarie”. La Polisportiva Borghesiana, dunque, avrà una Prima e una Seconda divisione l’anno prossimo: “Credo che sia una cosa positiva – dice Loreti – Ci sarà la possibilità per questo gruppo di ragazze di fare un campionato intermedio tra le giovanili e la prima squadra e confrontarsi con atlete più grandi”. Il gruppone (che si è sempre allenato assieme) non ha ancora terminato gli impegni: “Giocheremo la finale territoriale della categoria Under 18 nel campionato Uisp a cui abbiamo partecipato e l’ultimo atto si giocherà al “Pertini”, uno dei nostri impianti, il prossimo 2 giugno. Sarebbe bello potersi regalare un’altra piccola grande soddisfazione”. Poi sarà tempo di parlare di futuro: “Credo ci sia da parte mia e della società la volontà di continuare insieme: mi sono trovato molto bene con il presidente Stefano Criscuolo e con la responsabile del settore volley Giuliana Montaldi che mi hanno dato fiducia e libertà di azione, comunque tra qualche giorno ne parleremo e valuteremo il da farsi” conclude Loreti.