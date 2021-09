Polisportiva Borghesiana (volley), Iacono: “Positiva la prima volta delle nostre piccoline al camp”

Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana è reduce da una grande esperienza. Diverse selezioni del team capitolino hanno trascorso alcuni giorni a Tagliacozzo (cittadina abruzzese in provincia di L’Aquila) per l’ormai tradizionale “camp” di inizio stagione, ma la novità assoluta è stata rappresentata dalla partecipazione di alcune ragazzine del minivolley, ovviamente “affidate” come sempre a coach Massimo Iacono. “Ne sono venute una decina nate tra il 2010 e il 2011 ed è stata la prima volta che abbiamo portato ragazze così piccole al camp. Ci siamo confrontati con l’altro tecnico (e mental coach) Cinzia Colucci e abbiamo deciso di provare: tutto è filato liscio anche se per molte di loro è stata la prima volta lontano da casa, ma se la sono cavata molto bene”. Iacono racconta come sono andati i giorni di permanenza a Tagliacozzo per queste giovanissime pallavoliste: “Abbiamo fatto una doppia seduta quotidiana: al mattino ci siamo dedicati ad un lavoro più tecnico “a tema”, vale a dire su fondamentali come palleggio, bagher e schiacciata, mentre nel pomeriggio abbiamo dato spazio ad una parte più ludica con confronti tre contro tre. Le ragazze hanno vissuto un’esperienza molto positiva non solo dal punto di vista tecnico, ma nello stare insieme “full time” e vivendo fino in fondo il nostro sport come piccole professioniste, oltre che il rispetto delle regole da tutti i punti di vista”. Messa alle spalle la bellissima avventura di Tagliacozzo, per le ragazze del minivolley della Polisportiva Borghesiana è tempo di cominciare l’attività stagionale ordinaria: “Riprendiamo da oggi con i due classici allenamenti settimanali e alle ragazzine che sono venute in Abruzzo si aggiungeranno quelle del gruppo 2012 e 2013 che sono seguite dalla stessa Colucci. Siamo molto contenti dall’alta richiesta che abbiamo in questo periodo e che conferma il trend positivo e sempre in crescita delle ultime stagioni”.