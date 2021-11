Polisportiva Borghesiana volley, Aquili e la Prima divisione: “Valorizziamo le nostre ragazze”

Roma – E’ partita l’avventura della prima squadra della Polisportiva Borghesiana nel campionato di Prima divisione femminile. Il gruppo è stato affidato al confermatissimo coach Marco Aquili, che sta iniziando l’ottavo anno all’interno del club capitolino. “La rosa ha subito dei cambiamenti rispetto alle ultime stagioni. Con la pandemia qualcuna ha deciso di fermarsi e prima ancora altre avevano deciso di cambiare aria. L’anno scorso abbiamo deciso di unire il gruppo delle grandi a quello della vecchia Under 18 e in questa stagione, con l’ingresso nello staff tecnico della Polisportiva Borghesiana di Stefano Loreti (che allena i gruppi Under 18 e Under 16, ndr), abbiamo dato continuità a questo tipo di impostazione diversa. In questo modo a tutte le ragazze diamo la possibilità di disputare un doppio campionato e cioè generalmente quello relativo alla propria fascia d’età e uno di categoria maggiore. Così, nel gruppo della prima squadra ci sono alcune atlete esperte guidate da capitan Federica Zoffranieri, molte delle quali comunque cresciute all’interno del settore giovanile della Polisportiva Borghesiana. A loro si sono unite alcune ragazze giovani che militano con l’attuale Under 19 guidata dal sottoscritto e nell’Under 18 di Loreti. Il gruppo si sta amalgamando e inevitabilmente ci saranno delle difficoltà iniziali, ma l’obiettivo è creare una buona base di squadra che valorizzi le ragazze cresciute sportivamente qui e sia alimentata nel tempo dagli “ingressi” provenienti dalle selezioni giovanili”. L’esordio del gruppo di Aquili non è stato fortunato: “Abbiamo perso 3-1 sul campo dell’Rbk Tuscolano che è una squadra costruita e allenata molto bene. Abbiamo lottato nel primo e nel terzo set, dominando il secondo e mollando nel quarto quando è venuta a mancare anche un po’ di lucidità. Ma ho visto il giusto atteggiamento finchè le ragazze sono state lucide”. Domenica la Polisportiva Borghesiana ospiterà la Roma 6 Volley: “Non conosco né loro, né le avversarie della loro prima partita (la Poolstars, ndr). In ogni caso le prime giornate sono di rodaggio per tutte”. La chiusura è un accenno al bell’esordio dell’Under 19: “Lunedì giocavamo contro il Volley Club Frascati che è una squadra fisicamente molto più dotata e tecnicamente ben impostata, ma le nostre ragazze hanno messo in campo tanta voglia e non hanno mai mollato, imponendosi 3-1”.