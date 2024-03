Play-off scudetto: la Roma Volley cade sul campo dell'Imoco Conegliano ma merita solo applausi

Il primo atto dei quarti di playoff scudetto porta la firma della Prosecco Doc Imoco Conegliano che risolve la disputa con l’Aeroitalia SMI Roma al termine di tre set giocati ad altissimo livello (3-0 25-21; 25-18; 25-18). Roma se la gioca nel primo set con le campionesse venete portandosi più volte alla guida, salvo poi cedere ai colpi di una super Haak e alla solida prestazione difensiva di Monica De Gennaro, nominata MVP del match con il 77% di positività in ricezione. Alla lunga emerge tutta la qualità della squadra di coach Santarelli, soprattutto a muro (12 i punti messi a segno in questo fondamentale) che archivia così anche i restanti due set. Escono comunque a testa alta le Wolves che anche nel finale di stagione non si smentiscono, dimostrando ancora una volta di poter tenere testa alle “big”. Conegliano si porta dunque avanti nella serie che, domenica 31 alle ore 20:30, si sposta nella Capitale per un match che, al di là del risultato finale, regalerà uno spettacolo senza precedenti al grande pubblico del Palazzetto dello Sport di Roma.

Primo set. Roma viaggia con continuità nel fondamentale dell’attacco e mantiene il vantaggio iniziale finché Lubian dai nove metri ripristina l’equilibrio sul 10-10. Prosegue punto a punto la disputa con le capitoline lucide nel tener testa alla fuoriclasse: come in avvio di set è ancora Melli a metter velocità al tabellino prima a muro poi con una super diagonale con cui riporta Roma a +2 (18-20). Non si fa trovare impreparata Conegliano che cambia volto nel finale di set: con Plummer sugli scudi e le altezze di Fahr sotto rete, le Pantere accelerano senza guardarsi indietro fino al 25-21.

Secondo set. Non solo forza. C’è anche tanta astuzia nella strategia offensiva delle Pantere che ricorrono spesso al pallonetto per ingannare la difesa giallorossa: così Plummer allunga da subito, con le Wolves però sempre col fiato sul collo. Non basta l’azione di contenimento a muro di Igiede: Conegliano che ingrana la marcia e prepara la fuga sul 7-3. Roma accorcia le distanze, ma Haak non perdona da prima e seconda linea trascinando con sé il resto del sestetto (21-17). Con una solida prestazione a muro, le venete mandano in archivio anche la seconda frazione (25-18).

Terzo set. Sulla scia del set precedente, le padrone di casa infiammano subito il campo correndo a prendersi il primo vantaggio sul 6-2. Le romane guidate da Bici rispondono a tutto braccio nel tentativo di fermare la rincorsa delle avversarie (12-10) finché la qualità del gioco veneta non lascia scampo in tutti i fondamentali. Capitan Wolosz e compagne affondano il solco sul +10 e, sebbene quattro match point annullati dalle Wolves, vanno a blindare anche il terzo parziale (25-18) e il match valido per gara 1 dei quarti di playoff scudetto.

Marta Bechis, capitana e palleggiatrice dell’Aeroitalia SMI Roma: "Noi siamo venute qui chiaramente senza alcun tipo di pressione. È stato un campionato bellissimo e arrivare fino ai playoff ha rappresentato una piccola impresa. Siamo super contente, ma nonostante questo ci abbiamo provato anche oggi qui contro Conegliano. È un'emozione giocare qui, ma questa squadra gioca bene, ad un ritmo e ad un livello a cui noi non siamo ancora arrivate. Complimenti a loro per la bellissima prestazione, le aspetteremo a Roma. Il nostro palazzetto è il nostro fortino, la nostra 'casa' a tutti gli effetti. Avremo il nostro pubblico a favore che anche lì è molto caloroso e sicuramente ci aspettiamo una partita difficile”. Il tabellino del match:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-AEROITALIA SMI ROMA 3-0 (25-21,25-18,25-18)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Haak 22, Fahr 9, Lanier ne, Robinson Cook 5, Lubian 4, Plummer 13, De Kruijf ne, De Gennaro, Gennari , Squarcini ne, Bardaro ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

AEROITALIA SMI ROMA: Bici 14, Madan 2, Bechis, Rivero 8, Ciarrocchi ne, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Igiede 4, Melli 7, Schwan ne, Muzi. All. Cuccarini