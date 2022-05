Pietro Grechi non è più l'allenatore della Margutta CivitaLad

L’ASD Pallavolo Civitavecchia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ladispoli, consorziate nel progetto Margutta Pallavolo CivitaLad, comunicano di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con l’allenatore Pietro Grechi. Le due Società desiderano ringraziare Pietro ed il suo staff per il lavoro sin qui svolto con professionalità e correttezza, lavoro che è culminato lo scorso anno con la splendida promozione in B1, centrando un obiettivo storico. La dirigenza del Consorzio augura a Pietro le migliori fortune nel prosieguo del proprio lavoro.

Nel contempo comunque il Progetto CivitaLad continuerà con il massimo impegno e la convinzione di poter presto tornare ad essere punto di riferimento del territorio proprio in quella categoria che oggi viene salutata. La stagione delle rossoblu nel campionato di B1 di volley femminile è stata a dir poco tribolata. La squadra ha totalizzato soltanto 11 punti nel girone E, dopo un girone d’andata incoraggiante, chiudendo l’anno al penultimo posto e retrocedendo dunque in B2.