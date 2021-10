Acqua & Sapone Roma, trasferta sul campo di una Bartoccini affamata di punti

L'anticipo serale della quarta giornata di serie A1 femminile metterà di fronte due squadre desiderose di riscatto. Una è sicuramente Acqua & Sapone Roma, che dopo il fragoroso esordio a Cuneo (successo rotondo per 3-0) ha subito due sconfitte casalinghe consecutive contro le big Conegliano e Casalmaggiore; non sta meglio sicuramente la Bartoccini Fortinfissi Perugia, allenata dal grande ex Luca Cristofani (principale artefice della vittoria della serie A2 della passata stagione) che in classifica è ancora a quota zero a causa dei risultati negativi contro Chieri, Firenze e Busto Arsizio. Insomma, il match del Pala Barton (inizio ore 20:45 con diretta su Rai Sport) potrebbe essere uno snodo cruciale per le ambizioni di entrambe.

Due sono i precedenti, entrambi in amichevole, con una vittoria a testa, l'ultima delle capitoline in occasione del Trofeo "Spirito di Squadra", assegnato a Gubbio poco prima dell'inizio del campionato.

Le ex invece si trovano tutte tra le fila perugine: oltre a Cristofani ci sono la regista Guiducci e l'opposta Diop.

Alla vigilia dell'incontro ha parlato Luca Mafrici, allenatore in seconda delle Wolves: "La partita di sabato è una partita importante perché giochiamo contro una squadra attrezzata con cui se diamo il 100% ce la possiamo giocare. È fondamentale andare lì concentrati per far bene, cancellare la sconfitta di mercoledì e dare il massimo. Sarà molto difficile e Perugia avrà fame di punti. Perciò le azioni saranno lunghe: ci vorrà pazienza, non tutto uscirà in maniera perfetta però dobbiamo cercare in ogni modo di andare a prendere punti importanti".