nelcuorediroma: parte ufficialmente la campagna pre-abbonamenti della Roma Volley Club

Parte la Campagna Pre-Abbonamenti della Roma Volley Club con lo slogan che diventerà poi l’hashtag #nelcuorediroma che accompagnerà la squadra per tutta la stagione insieme allo storico #lasquadradiroma. Le Wolves stanno conquistando sempre più il cuore degli appassionati romani e quest’anno, grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale, torneranno finalmente a giocare il campionato di serie A1 femminile nel cuore di Roma, nella casa naturale del volley e del basket nella capitale, il bellissimo Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, conosciuto da tutti i romani come PalaTiziano.

Torna così a Roma il più bel campionato di pallavolo femminile del mondo e la squadra di Roma si prepara ad affrontarlo con un nucleo solido composto da staff, interamente confermato, e 8 giocatrici protagoniste della trionfale stagione che ha visto le Wolves conquistare Coppa Italia di serie A2 e promozione in serie A2; la società si è mossa con attenzione sul mercato per rinforzare la squadra con 5 nuovi innesti di grande qualità. La Campagna Pre-Abbonamento prevede un prezzo promozionale per chi acquista entro il 14 agosto, sostanzialmente abbonandosi alle 14 gare della stagione regolare, 5 risulteranno gratuite; detto con uno slogan da supermercato: “paghi 9, prendi 14”.

I prezzi degli abbonamenti vanno dai 90 € per Curva Numerata e Tribuna Il Branco, che scendono a 63 € per i giovani da 8 a 18 anni, al Parterre, il settore più caro, a 262 €. Confermata la disponibilità del PalaTiziano dalla prima gara casalinga ufficiale, rimane da definire esattamente a quanto potrà essere limitata la capienza dell’impianto fino al completamento di tutti i lavori. Sicuramente, almeno fino a novembre, non sarà utilizzabile il settore Galleria e ci saranno limitazioni in alcuni settori. La cosa più importante è che le gare si potranno così svolgere in totale sicurezza, ridando alla Capitale d’Italia la possibilità di godere di un impianto e di uno spettacolo straordinario nel cuore di Roma.