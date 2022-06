Serie A2 femminile, Alice Pamio saluta la Roma Volley Club

Una sola stagione, ma sufficiente per lasciare il cuore. Alice Pamio non farà parte della rosa della Roma Volley Club Femminile che il prossimo anno dovrà centrare una pronta risalita in serie A1: la schiacciatrice originaria di Camposampiero (Padova), operata alla spalla non appena era finito un campionato non proprio fortunato sia per lei che per la squadra giallorossa, ha annunciato il suo addio tramite Instagram.

Questo il corpo integrale di un post carico di sentimento e di emozioni:

"Non sono state solo la passione nelle gare e l’euforia delle vittorie a costellare di emozioni il mio anno nella Roma Volley club Femminile. Indossando questa maglia ho potuto vivere dei momenti di un’intensità incredibile che mi porterò sempre nel cuore.

Come quella volta che dopo una sconfitta sono uscita dal palazzetto e ho trovato ad aspettarmi un gruppo di tifosi che hanno voluto fermarsi per parlare con me, dandomi tanta forza e facendomi dono di un bellissimo momento di autentico affetto.

O quella volta in cui una bambina alla fine di una gara è venuta a portarmi un suo giocattolo: me l’ha voluto regalare nonostante per lei avesse un valore immenso e quando l’ho capito mi si è riempito il cuore di tenerezza.

E’ stata un’importante esperienza di vita che mi ha dato tanto sia dal punto di vista sportivo che umano.

Le persone che hanno camminato al mio fianco in questi mesi sono riuscite, con i loro immensi talenti e i loro grandi cuori, a regalarmi qualcosa di prezioso che mi porterò dentro per sempre.

I tifosi che hanno macinato chilometri per noi, le compagne di squadra con le quali abbiamo lottato fino alla fine, lo staff e la società che hanno creduto in me dandomi la forza di combattere anche quando le cose si mettevano male: ciascuno di questi esseri umani ha reso il mio anno da Wolf un’esperienza senza uguali, e di questo sono infinitamente grata.

Saluto così la squadra della capitale, con immensa gratitudine e gioia, nella consapevolezza che certe emozioni non si scordano mai.

Daje! ??‍????‍?".