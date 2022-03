Pallavolo Marino, volano Under 17 e Under 19 maschili d’Eccellenza

Marino (Rm) – Oltre due mesi di pausa forzata, ma l’Under 17 e l’Under 19 maschili della Pallavolo Marino che disputano i campionati di Eccellenza si sono fatte trovare pronte alla ripresa. Ad “aprire le danze” mercoledì è stata la squadra maggiore che ha battuto 3-0 il Green Volley fuori casa e lontano dal campo amico si è imposta ieri pomeriggio anche l’Under 17 contro la Virtus Roma con un altro 3-0. “Oltre al lungo stop, non eravamo nemmeno al completo – dice coach Giulia Del Monte che segue l’Under 17 – Ma i ragazzi, pur nelle difficoltà, sono riusciti a tenersi in allenamento in questo periodo e ieri hanno dominato la loro partita, avendo qualche difficoltà in più solo nel secondo set. Le risposte ai momenti un po’ più difficili della gara sono state sempre positive. Siamo molto contenti di come stanno lavorando e qualche elemento di questo gruppo si sta guadagnando spazio anche nella prima squadra (che milita nel campionato nazionale di serie B, ndr), dove tra l’altro ci sono numerosi elementi dell’Under 19. Nel nostro gruppo, invece, salgono spesso elementi dell’Under 15 di coach Stefano Vazzana, nell’ambito di un rapporto di collaborazione sinergica che contribuisce alla crescita dei ragazzi. L’obiettivo nella nostra categoria? Verrà da sé: la squadra deve solo pensare a dare il massimo gara dopo gara, poi tireremo le somme”. Molto soddisfatto anche coach Francesco Ronsini (tecnico pure della prima squadra) nel parlare della prima sfida del 2022 dell’Under 19: “Una gara dominata, c’è stata solo qualche leggera difficoltà nella parte finale del secondo set. Mi è piaciuto l’approccio alla gara che è stata tenuta sempre sotto controllo, c’è stato un passo avanti rispetto a quanto fatto prima della sosta. Non è sempre scontato mantenere alta l’attenzione con un avversario di livello inferiore, invece i ragazzi sono stati concentrati per tutta la gara. Ora ci tufferemo in un mese di marzo intensissimo con tante gare da giocare sia per noi che per l’Under 17”.