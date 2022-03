Pallavolo Marino, un’Under 13 maschile senza limiti

Marino (Rm) – La Pallavolo Marino, ormai da tempo, è una delle migliori società del Lazio nel settore giovanile e continua a sfornare prospetti di qualità: in questo senso, promettono benissimo i ragazzi dell’attuale Under 13 maschile che è prima in classifica sia nel campionato 3x3 che nel 6x6, oltre ad aver disputato a settembre scorso le finali nazionali Under 12 riferite alla precedente stagione. Tra i giovani atleti che hanno vissuto quell’esperienza (celebratasi ad Assisi) c’è stato Emiliano De Carlo, schiacciatore classe 2009: “Ovviamente è stata la mia prima volta in una finale nazionale ed è stata una bellissima emozione che indubbiamente mi porterò dentro per tanto tempo. Poi abbiamo ottenuto anche un ottimo quarto posto e questo è un ulteriore motivo di orgoglio”. De Carlo e compagni sono ora concentrati sul finale di questa stagione: “L’obiettivo è di essere protagonisti fino in fondo e continuare a crescere a livello individuale e di squadra grazie al nostro coach Giulia Del Monte con cui abbiamo un ottimo rapporto e che ci aiuta nei momenti più complicati”. De Carlo e il suo gruppo si allenano quattro volte a settimana, partite escluse… “E’ molto importante lavorare in palestra, solo così si può migliorare. Il sacrificio alla lunga paga”. Lui ha iniziato da poco a giocare a pallavolo: “Sono da due anni in questo mondo e in questa società. Vedevo la mia sorella maggiore Arianna (anche lei a Marino, ndr) e mi sono appassionato a questo sport. La prima squadra? Qualche volta vado a vederla ed è uno stimolo importante per tutti noi, sarebbe bello un giorno giocare a quei livelli”. Coach Del Monte tesse le lodi di De Carlo: “E’ un ragazzo molto tenace che ha grandi doti e tanta voglia di migliorare: grazie a queste caratteristiche è diventato uno dei cardini del gruppo che è formato da ragazzi del 2009 e del 2010 e sta disputando sotto età pure il campionato Under 15, navigando al momento al secondo posto del girone. Sabato torneremo in campo per la sfida con la Fenice nel 6x6, la speranza è che continuino a giocare sui livelli tenuti finora con una qualità di prestazione sempre maggiore, così da arrivare al confronto in partite importanti con forti certezze guadagnate durante il duro lavoro di quest’anno”.