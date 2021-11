Pallavolo Marino, Amici: “Vogliamo fare un campionato da protagoniste”

Marino (Rm) – La prima sconfitta stagionale non ha fiaccato lo spirito della serie D femminile della Pallavolo Marino. Le ragazze di coach Marco Di Lucca, dopo il k.o. al tie-break sul campo dello Sporting Pavona Castelgandolfo (21/25, 25/22, 25/23, 17/25 e 15/8), sono pronte a rialzarsi e per farlo si affidano al fattore casalingo. “Giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare bene” dice senza girarci troppo intorno il martello classe 1999 Alessia Amici. L’appuntamento è per domani alle ore 18,15 contro il Prometeo Monteverde che al momento ha un punto in meno delle marinesi, seconde della classe alle spalle della capolista Ciampino. “Non ci nascondiamo, sappiamo di essere una buona squadra e vogliamo almeno l’approdo ai play off per poi tentare il salto di categoria – prosegue la Amici – Abbiamo giocato due ottime prime gare di campionato, poi nell’ultimo match ci è mancato qualcosa contro Pavona, con cui è sempre battaglia. Dopo aver vinto il quarto parziale eravamo molto cariche, ma al tie-break loro sono state sempre avanti di un paio di punti e poi hanno allungato alla fine portando a casa la vittoria. Un po’ di rammarico c’è, ma adesso dobbiamo guardare avanti”. La Amici è al suo terzo anno con la maglia della Pallavolo Marino: “Sono arrivata qui in prestito dal Volley Friends. Conoscevo bene l’ambiente visto che ci giocava mio fratello che tuttora si disimpegna tra Under 19 e serie B. Ho trovato quello che cercavo, ovvero una società tranquilla e professionale, un gruppo molto compatto di brave ragazze e uno staff tecnico di alto livello con cui si può lavorare molto bene. Sono stata accolta benissimo come tutte le nuove arrivate che ho visto approdare in questa società da quando sono qui. Dopo i primi due anni condizionati dalla pandemia, speriamo di poter fare una stagione regolare e di arrivare fino in fondo”. Il martello prova a guardare anche più avanti: “Tra i miei obiettivi personali c’è sicuramente quello di tornare in serie B2 dove ho giocato col Volley Friends in maniera sporadica. Credo che questa squadra abbia tutte le potenzialità per fare bene quest’anno e anche eventualmente in serie C, poi si vedrà per il resto”.