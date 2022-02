Pallavolo Marino, ritorno vincente per la D femminile

Marino (Rm) – La serie D femminile della Pallavolo Marino è tornata in campo e lo ha fatto guadagnando tre punti nel match contro la Pallavolo Volta Latina. Le pontine sono state sconfitte 3-1 al termine di una gara non semplice come conferma anche la centrale classe 1997 Benedetta Tosti: “La sosta è stata lunga tra le vacanze di Natale e lo stop per il Covid. Inoltre non ci siamo potute allenare benissimo a causa delle problematiche relative al virus. Comunque abbiamo avuto un po’ di tempo per organizzarci e ovviare all’assenza del capitano Sabrina Sabra, che è andata all’estero per motivi universitari. Quindi era importante tornare in campo e centrare la vittoria, al di là della prestazione. Nel primo set siamo state sempre in vantaggio e, anche quando le avversarie hanno provato ad avvicinarsi, abbiamo sempre tenuto in pugno la gara chiudendo sul 25-21. Nel secondo siamo partite un po’ male e le pontine ne hanno approfittato per vincere 22-25. Nel terzo ci siamo immediatamente riscattate e abbiamo dominato (25-13), mentre nel quarto c’è stato da soffrire, ma alla fine lo abbiamo portato a casa spuntandola per 25-23”. La Tosti è una delle atlete più esperte del giovanissimo gruppo della Pallavolo Marino: “E’ il mio secondo anno qui, prima giocavo con il Volley Sport di Cinecittà. E’ stata Alessia Amici, che è tuttora una mia compagna di squadra, a parlarmi bene di questo ambiente e di questa società. C’è un buon feeling con tutte le ragazze e anche con il coach Marco Di Lucca che è una persona molto tranquilla e un tecnico estremamente preparato”. Sabato per la prima squadra femminile marinese arriverà il test più duro: “Giocheremo col Priverno che è prima con un punto di vantaggio su di noi (ma anche con una gara giocata in meno, ndr). Hanno vinto dieci partite su dieci e questo vorrà dire qualcosa. All’andata partimmo molto forte e loro uscirono alla distanza. Si tratta di una compagine di grande livello con giocatrici di spessore. Proveremo a giocarci le nostre carte: sappiamo che ci vorrà una grande prestazione per uscire dal campo con qualche punto”.