Pallavolo Marino, Forcina: “Inizio positivo, ma possiamo crescere”

Marino (Rm) – E’ iniziata di slancio la stagione dell’Under 19 Eccellenza maschile della Pallavolo Marino. La formazione castellana allenata da coach Francesco Ronsini (che ovviamente guida anche la prima squadra di serie B) ha cominciato con due vittorie: dopo il netto 3-0 del primo turno contro l’Armundia Virtus Roma, i marinesi hanno bissato martedì nel match di Viterbo contro il Volley Life Academy. A parlare della sfida e dell’inizio del campionato è il centrale classe 2003 Giorgio Forcina: “E’ stata una partita strana con alcuni alti e bassi. Abbiamo cominciato col piede giusto vincendo il primo set per 25-18, poi nel secondo abbiamo ceduto ai vantaggi (25-27, ndr) e nel terzo i padroni di casa l’hanno spuntata per 23-25. Sinceramente non ho mai avuto paura di perdere questa gara e infatti nel quarto siamo rientrati in campo con lo spirito giusto dominando il parziale con un netto 25-15 e poi facendo lo stesso anche al tie break che abbiamo portato a casa col netto punteggio di 15-8”. Forcina è soddisfatto dell’avvio di campionato dell’Under 19 Eccellenza marinese: “Abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, ma l’obiettivo è di fare sempre meglio”. Sulle prospettive della squadra in campionato il centrale ex Velletri ha le idee chiare: “Si può essere protagonisti anche perché qui c’è un gruppo consolidato che ha già dimostrato di poter fare molto bene”. Forcina, accettando la proposta della Pallavolo Marino, ha dimostrato una grande voglia di provare a crescere: “Abito a Formia e vengo qui quattro volte a settimana, ma avevo l’esigenza di confrontarmi con categorie più importanti: ho trovato compagni molto accoglienti e una società molto organizzata. Sento una grande fiducia da parte del coach e di tutto il club, tanto che sono stato subito inserito nel giro della serie B e sto trovando tanto spazio da inizio stagione. Speriamo di riuscire a migliorare i risultati anche con quel gruppo”.