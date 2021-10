B1, Pallavolo Civitavecchia: per l’esordio casalingo uno degli avversari più ostici

Le “scorie” della trasferta toscana, l’esordio in campionato della, ci sono ancora: lo 0-3 contro Nottolini Volley non può ovviamente aver fatto piacere, però la formazione laziale è pronta per affrontare la sua prima gara interna, con il sostegno del pubblico amico che potrebbe fare la differenza. Lanon è però una passeggiata: al palazzetto dello sport di Civitavecchia arriverà infatti una delle avversarie più forti del girone E, la

La Margutta CivitaLad non ha alcuna intenzione di rendere la vita semplice a una squadra che punta alle primissime posizioni della classifica. La Battistelli Termoforgia ha iniziato il campionato come era facilmente prevedibile, una netta vittoria contro un’altra compagine romana, Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il 3-0 delle ragazze di coach Secchi è stato reso ancora più impressionante dal primo parziale (25-12), mentre gli altri due sono stati più equilibrati, anche se gestiti senza grossi problemi di sorta. Civitavecchia si è preparata con convinzione e determinazione in questi giorni, domani arriverà il momento della verità.

Sabato 23 ottobre alle 16:30 andrà in scena questo atteso esordio casalingo, ma a quali atlete dovranno prestare maggiore attenzione le rossoblu? Si tratta di una Clementina completamente nuova rispetto alla scorsa stagione, visto che questa estate ci sono stati 8 innesti, tutti da scoprire ma comunque validissimi. Contro Volleyrò hanno ben impressionato Sara Gotti, capace di mettere a referto 13 punti, ma anche la centrale Alessia Pomili e Adelaide Soleti. Le premesse per un match interessante ci sono tutte, Civitavecchia sta aspettando con ansia l’abbraccio dei propri tifosi, sperando di ripagarli con una pallavolo propositiva e convincente.