Il nuovo Volleyrò Casal De' Pazzi alla prova del campionato

Ci siamo. Dopo più di un mese di preparazione è finalmente arrivato il momento della prima di campionato. L’esordio per le nuove tre squadre delnon sarà certo dei più agevoli. In Serie B1 giocherà il gruppo, che soltanto nell’ultima settimana ha potuto lavorare a ranghi completi con il rientro delle tre vice campionesse del mondo Under 18, Batte, Bellia e Viscioni.

La più “adulta” delle formazioni del Volleyrò avrà un battesimo di fuoco contro la Battistelli Termoforgia, una delle più serie candidate alla promozione in A2. La gara si disputerà domani pomeriggio alle ore 18, presso il palazzetto dello sport di Moie di Maiolati in provincia di Ancona. In Serie B2 l’Under 16 del Volleyrò giocherà invece in Toscana, a Pian di Scò in provincia di Arezzo. Sarà un esordio tutt’altro che agevole per un gruppo che dovrà superare lo scoglio del passaggio da un campionato regionale, quello di Serie C, a uno di livello nazionale, la Serie B2.

La gara contro la GS Pallavolo Pian di Scò sarà dunque un test valido per vedere i progressi di questo giovanissimo gruppo. Il match avrà luogo alle ore 21 nella palestra delle Scuole Medie Don Milani di Pian di Scò. Domenica, alle ore 15.15, esordio casalingo, al PalaVolleyrò, per le piccoline dell’Under 14, che affronteranno l’ASD Emmeciquadro in Serie D.